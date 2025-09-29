El emotivo mensaje de Cris Morena a dos meses de la muerte de su nieta Mila

Cris Morena compartió un emotivo mensaje en Instagram a dos meses de la muerte de su nieta Mila, quien falleció en un accidente en Miami. Esta es la primera vez que la productora aborda públicamente la tragedia familiar.

En su publicación, Cris también recordó a su hija, Romina Yan, al conmemorar el 15° aniversario de su muerte. “Una parte de mi vida se fue con las dos y la otra aprende día a día a convivir con sus ausencias”, expresó.

Ella describió a Romina y Mila como su "fuerza vital" y "guías", afirmando: “Elijo ver la magia de la vida, llena de luz y amor”.

Cris reflexionó sobre el dolor de sus pérdidas, comentando que “duele y cómo duele”, pero también destacó que esas experiencias le enseñan el valor de los vínculos y los momentos en esta vida.

“Vivo a pleno en honor a las dos. Gracias por estar siempre en cada instante de mi vida. Las amo, Ro y Mila, están en mí. Juntas podemos volar mejor”, concluyó.