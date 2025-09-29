Nueva restricción al dólar: qué se puede hacer y qué no tras los anuncios del Gobierno

El Gobierno reinstauró este viernes una restricción cambiaria que limita la operatoria con dólares financieros. A través de la Comunicación "A" 8336, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso un "cepo" que afecta directamente a quienes operan con dólar oficial y MEP o Contado con Liquidación (CCL).

La medida establece que cualquier persona o empresa que compre dólares al tipo de cambio oficial deberá firmar una declaración jurada. En ella, se compromete a no comprar dólares financieros (MEP o CCL) a través de la bolsa por un período de 90 días corridos a partir de esa operación.

Dólar: ¿A quiénes afecta la medida?

Afecta a todos los ahorristas e inversores que utilizan su cupo para comprar dólar oficial (también conocido como "dólar ahorro" o a través del MULC) y que, a su vez, operan en el mercado de capitales para adquirir dólares financieros.

Si compro dólar oficial hoy, ¿cuándo puedo volver a comprar MEP?

Se deberá esperar 90 días calendarios. Por ejemplo, si compraste dólar oficial el viernes, recién podrás volver a operar dólar MEP o CCL a partir del 26 de diciembre de 2025.

¿Y si operé dólar MEP recientemente, puedo comprar dólar oficial?

Sí, la restricción también aplica a la inversa, como es habitual en este tipo de normativas. Para poder comprar dólar oficial, no tenés que haber operado MEP o CCL en los 90 días previos. La nueva norma bloquea el acceso en ambas direcciones.

El objetivo principal es desarticular la maniobra conocida como "rulo" o "puré" que se daba porque el dólar oficial estaba mucho más barato que los dólares financieros y se vendían más caros en el mercado financiero (MEP), obteniendo una ganancia instantánea de más de $20 por dólar generando una presión sobre las reservas del BCRA.

¿La medida afecta la compra o venta de dólar blue?

No. La normativa del Banco Central solo regula las operaciones que se realizan dentro del sistema formal y legal (bancos, ALyCs). El mercado paralelo o "blue", al ser informal e ilegal, no se ve afectado directamente por esta comunicación, aunque su cotización podría reaccionar a la mayor demanda de quienes queden excluidos del MEP.

Qué pasó con la brecha cambiaria

Tras el anuncio de las nuevas restricciones, el mercado cambiario reaccionó con fuerza y la brecha entre el dólar oficial y los financieros se amplió de manera significativa.

El dólar contado con liquidación (CCL) trepó casi $92 (+6,8 %) y cerró en $1.462,04, mientras que el dólar MEP avanzó más de $86 (+3,5 %) hasta $1.423,36. Con estas subas, la brecha con el tipo de cambio oficial —que en el Banco Nación se mantiene en $1.350— se ubicó en 7,7 % para el “liqui” y en 5,4 % para el MEP. En algunos cruces puntuales, analistas reportaron que la diferencia llegó a rozar el 10%.

Según especialistas, el mecanismo de restricción cruzada funciona como una especie de barrera que reduce la liquidez en el mercado de dólares bursátiles, complicando el arbitraje que en el pasado ayudaba a suavizar las distorsiones entre cotizaciones.

Este menor nivel de arbitraje genera menos oportunidades de ganancia para los operadores y modifica las expectativas de demanda. Como consecuencia, advierten, pueden producirse movimientos bruscos en las cotizaciones. Además, alertan que en ausencia de ese canal, la presión sobre el dólar oficial podría intensificarse en períodos de mayor demanda estacional, especialmente durante los meses de alta liquidación del sector agroexportador.

Dólar: se espera una rueda de fuerte liquidación y preocupa la presión sobre la brecha tras las restricciones

El mercado cambiario se prepara para la apertura de este lunes 29 de septiembre con una marcada expectativa, luego de una semana definida por las medidas del equipo económico de Luis Caputo para frenar un "rulo" realizado entre el dólar oficial y el dólar financiero. La reimposición de las restricciones cruzadas, el efecto sobre el precio de los tipos de cambio y las fuertes compras de divisas por parte del Tesoro, son dos de los temas que seguirán en la agenda de los operadores.

Es importante recordar que el dólar oficial en el Banco Nación cerró en $1.350 para la venta el viernes, mientras que el dólar mayorista, referencia del mercado, se ubicó en $1.326. El dólar blue, finalizó a $1.440, ampliando la brecha al 8,6% con el dólar oficial. El MEP concluyó la semana en $1.433,53, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) lo hizo en $1.472,51.

Fuente: Ámbito