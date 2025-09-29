La nueva vida de Ingrid Grudke

La nueva vida de Ingrid GrudkeESPECTÁCULOAna COHEN
Ingrid Grudke ha viajado a Tokio para estudiar japonés tras su ruptura con Martín Colantonio, eligiendo alejarse de la esfera pública y enfocarse en sus proyectos personales.
En una conversación con la periodista Brenda Caretto, Grudke compartió: “Vine a estudiar, sos la primera que me reconoce”. Actualmente, está asistiendo a clases de japonés y mencionó que podría participar en alguna campaña publicitaria.
La modelo disfruta de la experiencia de vivir en Tokio, donde se siente “totalmente anónima” y ha comenzado a aprender el idioma, aunque reconoció que presenta desafíos. “Para mí, la vida es esto: exprimirla, disfrutarla, conocer otras culturas”, afirmó. Con una sonrisa, concluyó: “¿Miedo a qué? La vida es una sola”.
ÚLTIMAS NOTICIAS
El error de Milei y los disparates de la oposición
Ricardo ZIMERMANOPINIÓN
Te puede interesar
Lo más visto
Finocchiaro vinculó el triple crimen de Florencio Varela con la “degradación moral y social”
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Tras el espaldarazo de Trump y la lluvia de dólares del campo: dónde conviene invertir ahora
Agencia de Noticias del InteriorECONOMÍA
El campo y el Gobierno vuelven a chocar por las retenciones: entre críticas y defensas
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
El déficit de la cuenta corriente y la dinámica del dólar: agosto dejó señales mixtas para el mercado cambiario
Agencia de Noticias del InteriorECONOMÍA
A un mes de las elecciones: la brecha electoral se estrecha y Milei enfrenta un escenario complejo
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Germán Martínez comparó al Tesoro de EE.UU. con un ‘narco del barrio’ y cuestionó el respaldo de Milei en Washington
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Diputados se prepara para una sesión clave: la oposición busca limitar los DNU y el Gobierno anticipa un veto
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
A un mes de las elecciones, Milei relanza la campaña con respaldo de Trump y un tour federal
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA