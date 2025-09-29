La nueva vida de Ingrid Grudke

ESPECTÁCULOAna COHENAna COHEN
https%3A%2F%2Fthumbs.vodgc.net%2F1-14-y1VWSL1759096917483-1759101202

Ingrid Grudke ha viajado a Tokio para estudiar japonés tras su ruptura con Martín Colantonio, eligiendo alejarse de la esfera pública y enfocarse en sus proyectos personales.

En una conversación con la periodista Brenda Caretto, Grudke compartió: “Vine a estudiar, sos la primera que me reconoce”. Actualmente, está asistiendo a clases de japonés y mencionó que podría participar en alguna campaña publicitaria.

La modelo disfruta de la experiencia de vivir en Tokio, donde se siente “totalmente anónima” y ha comenzado a aprender el idioma, aunque reconoció que presenta desafíos. “Para mí, la vida es esto: exprimirla, disfrutarla, conocer otras culturas”, afirmó. Con una sonrisa, concluyó: “¿Miedo a qué? La vida es una sola”.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Te puede interesar
Lo más visto
R24N

PERIODISMO INDEPENDIENTE