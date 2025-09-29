Rumores de romance entre Stefi Roitman y Nico Furtado

Stefi Roitman y Nico Furtado fueron vistos juntos en Madrid, según la periodista argentina Magalí Sica. Ella los encontró por casualidad y sugirió que su relación podría ser más que una amistad.

Sica compartió dos imágenes: una de Furtado esperando en una esquina y otra de Roitman saliendo de una pastelería con una bolsa. Aunque no fueron captados juntos, Sica comentó que ambos disfrutaron de un café la noche del domingo, mencionando con ironía a Ricky Montaner, esposo de Roitman.

Las declaraciones de Sica generaron reacciones mixtas y críticas, ya que no presentó evidencia visual que confirmara su encuentro. Sin embargo, sus comentarios avivaron los rumores sobre la relación entre los actores.

En medio de este revuelo, Roitman continúa con su carrera profesional. Este fin de semana, presentó en el Festival de San Sebastián la película "Ya no quedan junglas", donde actúa junto a Ron Perlman y Megan Montaner. La película se estrenó en cines españoles el 26 de septiembre.