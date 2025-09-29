La emoción de Martita Fort por el hijo de Eduardo y Rocío Marengo

Martita Fort compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales tras la celebración organizada por su tío Eduardo Fort y Rocío Marengo para revelar el sexo de su bebé. La hija de Ricardo Fort expresó su alegría al enterarse de que será un varón.

“Se viene el primo”, escribió Martita en su historia de Instagram, acompañando el mensaje con una foto de Eduardo y Rocío posando junto a la torta del evento. En otra publicación, mostró su vestido celeste y afirmó: “Team nene”, reafirmando su entusiasmo por la llegada del nuevo integrante familiar.

La fiesta, tal como mencionó Rocío, ofreció una completa ambientación, catering, regalos y entretenimiento para los asistentes, incluyendo shows sorpresa, chocolates y fuegos artificiales.