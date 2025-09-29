La NASA recibió una señal desde 350 millones de kilómetros de distancia: ¿de qué se trata y qué significa?

La NASA comunicó esta semana que recibió una señal desde 350 millones de kilómetros de la Tierra. El anuncio despertó curiosidad en redes sociales y dentro de la comunidad de entusiastas de la exploración espacial.



¿Se trata de un mensaje alienígena, alguna comunicación misteriosa proveniente del espacio profundo o simplemente un avance tecnológico? La realidad es todavía más interesante.

¿Qué es la señal que recibió la NASA?

La agencia espacial estadounidense aclaró que señal recibida forma parte de un experimento de comunicaciones ópticas realizado con la nave Psyche, lanzada en 2023 y que actualmente se dirige al asteroide metálico 16 Psyche.

En la prueba, la NASA envió un haz de luz láser desde la Tierra hacia la nave, que respondió con su propia señal. El resultado fue histórico: es la primera comunicación bidireccional con láser establecida a una distancia récord en el espacio profundo.

Un salto en la exploración espacial

Hasta ahora, las misiones interplanetarias dependían de ondas de radio para transmitir información. Pero las comunicaciones ópticas prometen revolucionar este sistema: al usar fotones de luz, permiten enviar hasta 100 veces más datos en el mismo tiempo. Esta capacidad será esencial en el futuro, cuando se necesite transmitir imágenes y videos de alta resolución desde Marte o más allá.

El proyecto, conocido como Deep Space Optical Communications (DSOC), es considerado un paso clave hacia las misiones tripuladas al planeta rojo. “Si vamos a enviar astronautas a Marte, necesitamos canales de comunicación mucho más rápidos y eficientes”, remarcaron desde el Jet Propulsion Laboratory (JPL).

No, no fue un mensaje extraterrestre

Aunque la noticia despertó la imaginación de la gente en las redes sociales, no se trató de una señal misteriosa del cosmos ni de vida alienígena. Fue un experimento diseñado por la NASA para poner a prueba su nueva tecnología.

Como curiosidad, meses atrás el sistema DSOC ya había demostrado su potencial transmitiendo un video corto de un gato desde 31 millones de kilómetros de distancia, lo que sorprendió incluso a los propios ingenieros.

Por lo pronto, la misión Psyche seguirá su viaje hasta llegar a su objetivo en 2029 y el sistema DSOC continuará ajustando sus capacidades para consolidar al láser como el nuevo estándar de comunicación en el espacio profundo.

CON INFORMACION DE TODO NOTICIAS.