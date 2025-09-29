Blanqueo de capitales rusos con la compra de viviendas en Brasil: el objetivo detrás de las operaciones

Mientras en Europa continúan las tensiones con Moscú por el conflicto en Ucrania, la economía rusa se abre paso en Brasil, no sin críticas. Lo que más alarma es el uso de criptomonedas, que podría abrir la puerta a operaciones de blanqueo de capitales o permitir inversiones a ciudadanos rusos afectados por las sanciones europeas y estadounidenses. Entre los fenómenos más recientes registrados en el gigante latinoamericano se encuentran las agencias inmobiliarias rusas, que están experimentando un fuerte crecimiento. En sus paquetes, proponen a los clientes de su país invertir en el sector inmobiliario brasileño pagando con criptomonedas y sin moverse de casa, con la posibilidad incluso de adquirir un visado de residencia en Brasil, tal y como permite la ley brasileña para compras inmobiliarias a partir de 700.000 reales (130.814 dólares).



La ciudadanía con el pasaporte brasileño adjunto es uno de los objetivos más codiciados por los inversionistas rusos. Se trata de un tema delicado, dado el número de espías de Moscú que recientemente han utilizado pasaportes e identidades brasileñas para sus operaciones. A pesar de estos riesgos, nada parece detener el aumento de agencias y particulares rusos que proponen a sus compatriotas venir a dar a luz a Brasil. El paquete incluye propiedades de lujo con vistas al mar donde residir durante el embarazo e incluso una comadrona intérprete que acompaña a la clienta tanto en las visitas como durante el parto, que se realiza en los mejores hospitales de Brasil. Recordemos que en el país rige el ius soli -igual que en Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, entre los latinoamericanos-, por lo que basta con que un niño nazca allí para obtener la ciudadanía, lo que permite a los padres adquirir la residencia permanente, condición previa para poder solicitar la naturalización.



Muchos se quedan. Según el Ministerio de Justicia brasileño, entre 2020 y 2025 el país acogió a 4.191 inmigrantes rusos. De ellos, 1.300 viven en el estado sureño de Santa Catarina y 1.170 solo en su capital, Florianópolis. Se trata de familias acomodadas, ya que de los 174 niños rusos matriculados en escuelas primarias y secundarias en el estado de Santa Catarina, el 73% estudia en escuelas privadas, lo que indica un poder adquisitivo significativo. El flujo de rusos hacia Brasil se disparó tras el conflicto en Ucrania, según Gláucia Assis, coordinadora del Observatorio de Migraciones de Santa Catarina. “La inmigración rusa es de tipo familiar. Hombres y mujeres vienen juntos, sobre todo a partir de 2022. Muchas mujeres quieren tener a sus hijos aquí para obtener la doble nacionalidad”, declaró Assis al sitio web de noticias G1. La mayoría de ellos se queda a vivir en Brasil, pero lo interesante es que casi ninguno se integra en el mercado laboral local. La mayoría se define como nómada digital y afirma trabajar a distancia para empresas extranjeras.

El grupo de supermercados rusos de descuento Svetofor, que significa “semáforo”, también ha decidido invertir en Brasil y ha anunciado una expansión con 50 establecimientos para el gigante latinoamericano, con el nombre de “Vantajoso” (Ventajoso en español) entre los estados de San Pablo, Minas Gerais y Río de Janeiro. Se venderán principalmente productos alimenticios de bajo coste al estilo de la cadena: palés con la mercancía almacenada directamente en el supermercado sin necesidad de un depósito. La prensa brasileña ha presentado esta cadena “como la favorita de Vladimir Putin, que llega a Brasil con precios imbatibles”. En realidad, los dos fundadores, los hermanos Sergey y Andrey Schneider, originarios de Siberia, no parecen estar cerca del régimen ruso, cuya prensa, por el contrario, los ataca con frecuencia acusándolos, por ejemplo, de realizar pagos para su empresa en criptomonedas.



Desde 2017, sus supermercados se han expandido rápidamente también en Europa con el nombre de Mere. Pero con el estallido de la guerra en Ucrania, se han cerrado en Polonia, Alemania, Bélgica y Francia. En Alemania habían sido criticados por la baja calidad de algunos de sus productos. “Los precios bajos ya no bastan para vencer a la competencia. Una nueva cadena de descuento también debe ofrecer productos de buena calidad (...) Recientemente, el tabloide alemán Bild llevó a cabo una investigación independiente sobre la calidad de los alimentos y descubrió que al menos una de las marcas de salchichas vendidas por Mere no era apta para el consumo humano. El producto desapareció rápidamente de los estantes”, escribía la agencia de noticias alemana Deutsche Welle en 2019. El pasado mes de abril, el ministro del Interior polaco incluyó esta cadena de supermercados en la lista de sanciones. Según la Administración Fiscal Nacional de Polonia (KAS), que presentó la solicitud de sanciones, la empresa “apoya indirectamente la agresión de Rusia en Ucrania” y sus propietarios habrían sido sancionados en Ucrania en 2021 y 2022 “por poseer participaciones en numerosas empresas que operan en Rusia”. Si bien en Europa los productos vendidos en estos supermercados procedían principalmente de Bielorrusia, Ucrania, Rusia, Polonia, Lituania, Alemania y, ocasionalmente, de otros países de la Unión Europea, no se ha revelado qué tipo de productos se venderán a los clientes brasileños y, sobre todo, su procedencia.



Y mientras los empresarios rusos invierten en Brasil también en el sector de los fertilizantes e incluso en los patinetes que se alquilan en la calle, una investigación de la BBC Brasil ha descubierto que, desde el estallido del conflicto en Ucrania, los petroleros de la llamada “flota fantasma” de Moscú han seguido abasteciendo a Brasil con combustibles rusos, a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido. En los cuatro meses que ha durado la investigación, se han identificado al menos 36 buques de esta flota que han operado a lo largo de la costa brasileña, atracando principalmente en los puertos de Santos y Paranaguá, en el sur de Brasil. Estos barcos utilizan estratagemas para ocultar a sus verdaderos propietarios y sus rutas, como el cambio frecuente de bandera, sociedades ficticias registradas en paraísos fiscales y, sobre todo, la navegación con el sistema de identificación AIS apagado, lo que dificulta el seguimiento y aumenta el riesgo de accidentes medioambientales. Brasil, que no se ha sumado a las sanciones internacionales, se ha convertido en un puerto seguro para estos buques. Entre 2022 y 2025, estos transportaron alrededor del 17% de todo el combustible ruso importado por el país. Rusia cubre actualmente alrededor del 60% del diésel importado por Brasil, del que es el principal proveedor. Las importaciones han crecido rápidamente: de 100 millones de dólares en 2022 a más de 5.000 millones de dólares en 2024. Estas operaciones conllevan riesgos diplomáticos, económicos y medioambientales. Según varios expertos, acoger buques sancionados puede exponer a Brasil y a sus empresas a posibles represalias por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, como ya ocurrió con la India. Desde el punto de vista medioambiental, el uso ilegal de buques antiguos aumenta el peligro de vertidos en el mar. La “flota fantasma” surgió después de que el G7 impusiera un límite de 60 dólares por barril al petróleo ruso, con el objetivo de reducir los ingresos de Moscú para financiar el conflicto en Ucrania. Para seguir exportando, Rusia ha creado una flota paralela de 500-600 petroleros, a menudo en mal estado, dirigiendo las exportaciones a países que no se han sumado a las sanciones, como Brasil, India, Turquía y China. El caso del Manta muestra claramente el modus operandi de la flota. Se trata de un petrolero con una capacidad de 28.000 toneladas que actualmente navega bajo la bandera de Sierra Leona. A pesar de estar sancionado por la Unión Europea, descargó regularmente en el puerto de Suape, en Pernambuco, el 9 de julio. Según los datos del puerto, allí se descargaron 17.200 toneladas de gasóleo.

Otra denuncia proviene de la embajada de Ucrania en Brasilia que, según el sitio web de noticias Metrópoles, acusó al cónsul honorario de Rusia en Curitiba, Acef Antônio Said, de utilizar su cargo para reclutar a jóvenes brasileñas para enviarlas a fábricas de drones en Rusia. La denuncia sostiene que el reclutamiento se lleva a cabo a través del programa Alabuga Start, presentado como una oportunidad de trabajo y formación cultural, pero que en realidad serviría para emplear a mujeres en plantas de producción de drones en Tartaristán, cuya capital, Kazán, hospedó octubre pasado la XVI Cumbre de los BRICS. Según los servicios de inteligencia ucranianos, Rusia reclutaría a mujeres procedentes de países económicamente vulnerables, aprovechando también las estructuras vinculadas a los BRICS. Said, cónsul desde 2016, ya había promocionado el programa en actos oficiales y en los canales del consulado. El proyecto, que promete salarios iniciales de unos 541 dólares por contratos de hasta dos años, ya habría involucrado a mujeres de 44 países, entre ellos Brasil, Mozambique, Colombia y Mali. Antiguas participantes han denunciado que fueron engañadas con falsas promesas de trabajo.

Mientras tanto, la propaganda rusa avanza con fuerza en Brasil y en el resto de la región. Si en Chile la televisión de Putin, Russia Today, comenzó a emitirse en junio en televisión abierta, en Brasil hizo su entrada en agosto Radio Sputnik. Comenzó a emitir las 24 horas del día en portugués en Río de Janeiro, utilizando la frecuencia de una radio local, Rádio Metropolitana. La programación incluye noticias locales con contenidos acordes con la visión política del Kremlin.

