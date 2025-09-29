Cristian Fiereder: “La industria santafesina lidera la región centro pero necesita infraestructura y reglas claras”

Septiembre es un mes cargado de actividades para el sector industrial santafesino. El presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, Cristian Fiereder, destacó la importancia de la conmemoración, que incluyó la presencia de autoridades provinciales, legisladores, intendentes y referentes productivos.

“Es clave reconocer a los industriales que hacen posible el entramado productivo de la provincia. Santa Fe lidera en empleo y en índices de actividad dentro de la región centro. Córdoba y Entre Ríos nos miran constantemente porque somos referencia”, expresó Fiereder en diálogo con CyD Litoral.

El dirigente remarcó que la región centro debe consolidarse como un espacio estratégico de desarrollo federal. “Cada provincia tiene sus particularidades y cadenas de valor. Es necesario pensar en infraestructura y planes a largo plazo que potencien esas capacidades”, señaló.

Caída de actividad y competencia desleal

Fiereder trazó un panorama complejo sobre la coyuntura industrial. Recordó que, pese a la recuperación parcial de 2024, la actividad nunca volvió a los niveles de 2023 y actualmente se encuentra en retroceso.

“El consumo eléctrico de la industria santafesina entre enero y julio fue el peor en ocho años, incluso por debajo de la pandemia. Eso refleja el deterioro del tejido productivo y la falta de política industrial a nivel nacional”, explicó.

A la caída del mercado interno y del poder adquisitivo, se suma el impacto de las importaciones subsidiadas. “Es una competencia desleal. China subsidia materias primas, energía y transporte. Nosotros tenemos una de las horas de trabajo más caras del mundo, con una presión impositiva enorme y sin beneficios a cambio”, detalló.



El presidente de la UISF planteó que la clave es definir qué país y qué modelo de desarrollo se quiere. “No podemos resignar el empleo industrial. Hoy en Santa Fe hay más de 160 mil puestos en el sector. Detrás de cada fábrica hay comunidades enteras que dependen de esa actividad”, afirmó.

Reformas y leyes que reclama la industria

Consultado sobre el escenario electoral de octubre, Fiereder indicó que el sector productivo tiene demandas claras hacia los candidatos al Congreso. “Necesitamos una nueva ley tributaria que amplíe la base y no siga castigando a los que cumplen. También una modernización laboral consensuada, con los mismos derechos pero adaptada al siglo XXI”, sostuvo.

El dirigente subrayó que es imprescindible discutir los costos no laborales. “En Argentina el costo total de la hora es altísimo, pero tanto empleadores como trabajadores tienen la percepción de que reciben poco. Eso nos resta competitividad frente al mundo”, explicó.

Además, enfatizó la necesidad de sostener la obra pública y la infraestructura como pilares de desarrollo federal. “No podemos pensar el país como una sola ciudad. La infraestructura para la producción es fundamental si queremos tener futuro”, remarcó.

CON INFORMACIÓN DE ELLITORAL.