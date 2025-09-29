Destinos para escaparte el fin de semana largo de octubre

A medida que se acerca el fin de semana largo de octubre, las reservas turísticas alcanzan cifras récord, con miles de personas preparándose para una escapada antes de fin de año. Este aumento en la actividad genera un impacto económico significativo, mientras muchos viajeros buscan opciones accesibles.

Según datos oficiales y estudios recientes del sector, aquí se presentan los destinos más económicos para este fin de semana:

San Miguel de Tucumán: Con un 75% de ocupación, la capital tucumana ofrece precios más competitivos que otras ciudades del Norte. Su ubicación permite excursiones a Tafí del Valle y la Quebrada de Humahuaca a costos reducidos. San Juan Capital: Esta ciudad de Cuyo, con un 75% de ocupación, es menos visitada que Mendoza, lo que se traduce en precios de alojamiento y gastronomía más accesibles. El Bolsón: A pesar de estar en la Patagonia, ofrece precios más bajos que Bariloche y Esquel. Con un 80% de ocupación, aún hay cabañas disponibles en un entorno natural impresionante. Catamarca Capital: Con solo un 70% de ocupación, se destaca por ser una de las provincias más económicas del Norte. Su tranquilidad y gastronomía la hacen atractiva para quienes buscan una alternativa económica. San Martín de los Andes: Sorprendentemente, su ocupación es del 65%, lo que ha mantenido los precios relativamente estables en comparación con otros destinos patagónicos.

Una encuesta de la plataforma Booking revela que casi el 70% de los argentinos considera que viajar es una valiosa inversión. Según Despegar, los destinos más solicitados son Buenos Aires, Bariloche, Iguazú y Mendoza.

El turismo representa un impulso importante para la economía argentina, generando miles de empleos directos e indirectos en los sectores de hotelería, gastronomía, transporte y excursiones, según la Cámara Argentina de Turismo.