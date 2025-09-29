Todos en campaña: Pullaro asiste a un nuevo encuentro de Provincias Unidas en Chubut

La campaña de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre volverá a marcar el pulso de la semana en Santa Fe, en términos políticos. Uno de los hechos clave será el encuentro que nuevamente mantendrán los gobernadores identificados con Provincias Unidas, el espacio que germinó a partir de la necesidad de diferenciarse de las políticas de Javier Milei, y con la intención de consolidar un bloque que permita constituirse en alternativa electoral con una impronta federal.

Maximiliano Pullaro participa de dicho armado casi como socio fundador, y por eso ha comprometido su presencia en el evento de la semana. La cita, esta vez, será en la ciudad de Puerto Madryn. El encuentro está previsto para este martes a partir de las once y el mandatario de Chubut, Ignacio Torres, oficiará de anfitrión.

Las legislativas de octubre marcarán el debut de Provincias Unidas en términos electorales. Por eso, en Santa Fe, el espacio eligió lanzar formalmente su campaña la semana pasada, con la presencia en esta capital del ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti; fue junto a Pullaro y a los integrantes de la lista de diputados nacionales que encabeza la vicegobernadora Gisela Scaglia.

El mandatario santafesino, como se ha dicho en otras ocasiones, ha decidido tener un rol activo y protagónico en la previa electoral; recorre la provincia junto a Scaglia y la acompaña. Como parte de ese raid, compartirá este miércoles un acto en el Salón Metropolitano de Rosario.

¿Viene Milei?

En paralelo, los candidatos de la oposición en Santa Fe mantienen sus actividades y recorridos. Desde el Peronismo, los postulantes de Fuerza Patria encabezados por Caren Tepp, sostienen el formato de las asambleas ciudadanas para desarrollar sus ideas y propuestas. Este fin de semana, el epicentro de la actividad fue esta capital.

Desde el sector libertario, en tanto, se aguarda la confirmación de la visita del presidente Javier Milei en los próximos días a la provincia. El primer mandatario inició ya una gira por diferentes distritos; comenzó la semana pasada por Córdoba – ése sería el lugar elegido para el acto de cierre de campaña- y continuaba este lunes por Tierra del Fuego.

Según trascendió, también serán parte de la agenda presidencial las provincias de Corrientes, Mendoza, Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe.

Los detalles de la visita local aún se desconocen, pero fuentes del espacio aseguraron que sería "inminente". La actividad del Jefe de Estado incluiría el apoyo explícito a los candidatos por la provincia de Santa Fe, encabezados por Agustín Pellegrini. Se prevén reuniones con los dirigentes y las tradicionales sesiones de fotos y videos. La intención es ratificar el rumbo político y económico de su gestión.

La definición del lugar preciso que Milei visitaría en la ciudad de Rosario quedará en manos de Casa Militar, responsable de la seguridad del primer mandatario.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.