Valeria Soltermam: "Carina Visintini tiene algo que ocultar o Viotti no la deja venir"

Hace más de dos meses que el bloque no oficialista está solicitando un encuentro con la presidenta del Consejo de Administración del SAMCo Rafaela, Carina Visintini. Los ediles quieren conocer cuáles son los planes de trabajo respecto a la inminente finalización de la obra del nuevo hospital. “Estamos preocupados ante la falta de respuestas ya que es la segunda convocatoria que la funcionaria pública se niega a responder”, dijeron.

La atención de la salud es un tema fundamental para el desarrollo de las comunidades, que involucra la gestión de todos los estamentos de gobierno. Hoy en día debe hacerse una especial reflexión ya que el gobierno nacional lleva adelante importantes recortes en los presupuestos de los efectores públicos. Esta situación puede afectar el normal funcionamiento de una institución tan reconocida e importante para nuestra ciudad y la región como es el Hospital Dr. Jaime Ferré.

“El último relevamiento socioeconómico del ICEDEL aportó un dato no menor: la mitad de la ciudad utiliza los servicios de nuestro Hospital. Luego de más de una década de trabajo ininterrumpido, se está por concretar el sueño de tener terminado el nuevo edificio. Moderno, con equipamiento de última generación. Por eso queremos conocer cómo se van a articular las acciones para su puesta en marcha”, declaró Caruso.

Todo indicaría que las estrategias y los planes de trabajo en materia de salud pública en Rafaela están marchando a un buen ritmo, sin embargo, los ediles no pueden encontrar respuesta y ni apertura al diálogo, situación similar a la ocurrida con la titular de la cartera provincial de Educación que nunca se presentó ante el Concejo a pesar de los reiterados pedidos. “Parece que es el nuevo modus operandi, negar a los funcionarios a responder consultas públicas”, lamentó Juan Senn.

Pedidos cotidianos y reclamos sobre situaciones de atención son algunos de los puntos negativos, o la falta de profesionales en algunos centros de salud. Dichos temas suelen tratarse en las reuniones de comisión del SAMCO, por eso los concejales Caruso, Senn, Racca y Soltermam buscan concertar la reunión. “Es para trabajar por Rafaela, poniendo como prioridad las necesidades de la comunidad. Necesitamos abrir los canales formales de comunicación”, dijo Racca.

"Nos llama la atención la negativa de Visintini de asistir al recinto, más teniendo en cuenta que ella fue Concejal y que actualmente es funcionaria municipal, es decir representa los intereses de la ciudad en las decisiones del nosocomio. Esto nos deja una sola conclusión: tiene algo que ocultar o el Intendente Viotti no la deja venir", cerró Valeria Soltermam.