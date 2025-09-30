La familia de Antonella Palavecino teme que esté secuestrada

La desaparición de Antonella Palavecino, de 29 años, ha mantenido a su familia en estado de alerta durante más de tres meses. Su hermana Mónica, en dialogo con LT28, describió la angustia diaria que enfrentan sin noticias sobre su paradero.

Antonella residía en la casa de su madre, en la calle Francia de Rafaela, junto a dos de sus hijos mayores, mientras que los más pequeños están al cuidado de su exsuegra. Aunque ha tenido problemas de consumo en el pasado, sus ausencias nunca habían sido tan prolongadas ni sin aviso.

“Es inusual que desaparezca durante tanto tiempo sin avisar. Siempre se comunicaba, pero esta vez no ha dejado rastro. Dejó su ropa en la casa y no tiene documentos ni celular”, relató Mónica.

La familia enfrenta la incertidumbre con temor. "No queremos pensar que esté muerta, eso nos derrumbaría", afirmó entre lágrimas Mónica.



A la dificultad de su búsqueda se suma que Antonella carecía de teléfono y DNI, lo que complica su localización. La familia ha recibido rumores sobre su posible secuestro, pero ninguna de estas informaciones ha sido confirmada. “Ella tiene mi número, pero no hemos recibido ningún mensaje ni llamada. Para mí, la tienen secuestrada”, señaló Mónica.

Las autoridades han llevado a cabo búsquedas en la casa familiar y están colaborando con la División de Trata de Personas, aunque hasta el momento no han obtenido resultados. La familia sigue recibiendo información de vecinos y conocidos.



La angustia aumenta cada día. “Mi mamá llora constantemente, preocupada y temiendo lo peor. Los niños ven fotos de su madre en la ciudad y lloran porque la extrañan”, manifestó Mónica.

Ella hace un llamado a la comunidad: “Si alguien tiene información, que se comunique de inmediato con la policía o con nosotros. Solo necesitamos saber que está bien”.



La denuncia de su desaparición fue presentada el 15 de agosto. Desde entonces, no ha habido novedades. Según los datos proporcionados, Antonella mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez trigueña y cabello castaño lacio. Al momento de su desaparición, vestía un pantalón largo y un buzo claro.



Las autoridades piden a quienes tengan información sobre su paradero que se comuniquen de inmediato al 911, a la Subcomisaría N.º 1, o a cualquier dependencia policial cercana.