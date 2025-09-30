Viotti presenta el Presupuesto 2026 y la ordenanza Tributaria ante el Concejo

El intendente Leonardo Viotti concluirá hoy la revisión de los proyectos de Presupuesto Municipal 2026 y la ordenanza Tributaria, que establece las tasas y derechos que deberán abonar los contribuyentes. Ambos documentos se centran en la inversión en infraestructura, iluminación y seguridad.

Durante la reunión de gabinete de ayer, se elaboraron definiciones, aunque los números finales se concretarán en un encuentro programado para hoy entre Viotti y la secretaria de Hacienda y Finanzas, Silvina Bravino.

Los proyectos serán presentados esta tarde a las 18:00 horas en el Concejo Municipal, donde la delegación del gabinete encabezada por Bravino y el secretario de Gobierno, Germán Bottero, entregará copias en papel y formato digital al presidente del Concejo, Lisandro Mársico.

Desde el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) esperan la aprobación de la ordenanza Tributaria a finales de noviembre o principios de diciembre, antes de un recambio legislativo que podría alterar la composición del Concejo, dado que el oficialismo perderá la mayoría actual.

Por su parte, el Concejo suele demorar la aprobación del Presupuesto hasta los últimos días de diciembre. La gestión de Viotti buscará acelerar el tratamiento de la iniciativa ante la reconfiguración legislativa inminente. Actualmente, el oficialismo posee seis de las diez bancas, pero tras las elecciones de junio, su bloque se reducirá a cuatro, igualando a la oposición peronista. Además, en diciembre ingresarán dos concejales de La Libertad Avanza, quienes han adoptado una postura crítica tanto hacia el oficialismo como hacia la oposición.

El Presupuesto 2025 en ejecución asciende a 70 mil millones de pesos. Se espera un aumento para 2026, a pesar del contexto económico adverso. Sin embargo, Rafaela registra una notable inversión pública en infraestructura social y deportiva, impulsada por la realización de los Juegos Sudamericanos en 2026, que se celebrarán en esta ciudad, así como en Santa Fe y Rosario.

El Municipio también contempla en su plan de obras la renovación del pavimento, la mejora de las veredas en el bulevar Santa Fe y el proyecto de la Recova Ripamonti, además de continuar destinando recursos a la seguridad.