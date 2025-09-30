La Selección argentina se llevaría a Leandro Paredes

Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors, podría perderse un partido clave en el Torneo Clausura. El mediocampista fue convocado por la Selección Argentina para amistosos en Estados Unidos y es probable que no esté disponible para el encuentro del Xeneize contra Barracas Central, programado para el 11 de octubre.

Hasta el momento, la dirigencia de Boca no ha iniciado gestiones para intentar retenerlo. La ausencia de Paredes es preocupante para un equipo que actualmente ocupa el sexto lugar en la Zona A, a tres puntos de Unión y fuera de la zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores. Boca suma 47 puntos en la tabla anual, por detrás de Argentinos Juniors, River Plate y Rosario Central, que tiene un partido pendiente.

En las últimas fechas, Boca dejó escapar oportunidades valiosas al empatar con Central Córdoba y perder ante Defensa y Justicia. Por ello, la falta de su capitán en la próxima jornada se considera un gran revés para el equipo.

Para que Boca pueda solicitar a la AFA que Paredes participe en los partidos locales durante los amistosos internacionales, se necesita el consentimiento del jugador y del vicepresidente del club, Juan Román Riquelme.

Los amistosos de la Selección Argentina se llevarán a cabo los días 10 y 13 de octubre, enfrentando a Venezuela en Miami y a Puerto Rico en Chicago, respectivamente. Aunque la AFA ha notificado a los clubes sobre la convocatoria, no se han hecho públicas comunicaciones acerca de posibles negociaciones para la retención de jugadores.