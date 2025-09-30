Un ex Boca irá a juicio por la muerte de su expareja

El exfutbolista Oscar “Junior” Benítez se enfrentará a un juicio oral por instigación al suicidio en contexto de violencia de género, relacionado con la muerte de su expareja, Anabelia Ayala, el 1 de enero de 2024. La decisión judicial se basa en un conjunto de pruebas que evidencian un historial de agresiones físicas y psicológicas durante varios años.

La investigación revela que entre 2018 y 2023, Benítez agredió repetidamente a Ayala, enfocándose en su cabeza y cuello, y la sometió a amenazas de muerte y daños a sus bienes. Además, ejercía un control constante sobre ella, accediendo a sus redes sociales y dispositivos electrónicos para vigilarla.

A pesar de las órdenes de restricción en su contra, el exjugador continuó hostigando a Ayala y su entorno, un comportamiento que, según la acusación, fue crucial en el desenlace trágico.

La situación de Benítez se complica por su historial delictivo: en abril de 2024, fue condenado a cinco años de prisión por coacción agravada, amenazas, daño, desobediencia y tenencia ilegal de un arma de fuego. Esta condena, junto con las pruebas acumuladas, refuerza las acusaciones de una violencia sistemática que culminó en la muerte de Ayala.

