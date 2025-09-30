Polémica en el Estadio Chiqui Tapia

En el Estadio Claudio Fabián Tapia, Barracas Central buscaba el liderazgo en solitario de la Zona A del Torneo Clausura 2025. El equipo local se puso en ventaja al marcar un gol de gran calidad por parte de Candia. Sin embargo, Nicolás “Uvita” Fernández logró el empate para Belgrano poco antes del descanso.

Un momento controversial ocurrió cuando, tras una confusión defensiva, Andrés Gariano anotó lo que parecía ser el segundo gol del encuentro a favor de Barracas Central. No obstante, el VAR, dirigido por Adrián Franklin, llamó al árbitro a revisar la jugada. Luego de revisar la acción, el árbitro sancionó falta de Franco Jara sobre Yonatthan Rak, como se anunció en los altoparlantes del estadio. La disputa entre Jara y Rak fue considerada lícita, lo que generó un debate sobre la actuación del arbitraje argentino.

En otro episodio, el VAR también intervino para validar un gol mal anulado a Belgrano al inicio del segundo tiempo. Franco Jara se encargó de empujar la pelota al fondo de la red, pero el juez asistente Sebastián Raineri levantó la bandera por fuera de juego. No obstante, tras la revisión, se determinó que la jugada era válida, evidenciando nuevamente el papel controversial del VAR en la actualidad del fútbol argentino.