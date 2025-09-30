Ruggeri apuntó a Marcelo Gallardo

El exjugador de River Plate y actual panelista, Oscar Ruggeri, ha señalado a Marcelo Gallardo como el principal responsable de la situación deportiva actual del club. En una reciente entrevista televisiva, Ruggeri comentó: "Gallardo es el primer responsable. Cuando gana, lo consideramos fundamental, pero ahora es el encargado de este momento. La mayoría de los jugadores que trajo son los que yo también buscaría. No entiendo por qué no encuentra el equipo. El gran problema está en el medio".

Ruggeri también destacó el respaldo que Gallardo recibe de los hinchas: "Esta situación podría haber eliminado a otros entrenadores. Gallardo es intocable para la gente, porque ha ganado mucho. Si fuera otro, tras la última Copa estaría dirigiendo el equipo de Reserva". Afirmó que, en su opinión, este River debía haber ganado la Copa Libertadores, una presión que, en retrospectiva, parece excesiva.