Lewis Hamilton sobre el fallecimiento de su perro: "Fue la decisión más difícil de mi vida"

Lewis Hamilton enfrenta un momento personal complicado tras la muerte de su perro Roscoe, un bulldog que lo acompañó a lo largo de su carrera. El piloto británico informó que Roscoe fue hospitalizado por neumonía, sufrió un paro cardíaco y, tras cuatro días en coma y soporte vital, Hamilton tomó la dolorosa decisión de despedirse de él.

En un mensaje en redes sociales, Hamilton destacó la valentía de Roscoe, describiéndolo como un ángel y un amigo leal. La noticia ha resonado entre sus seguidores y colegas de la Fórmula 1, quienes le han brindado apoyo en este difícil momento.

Previo a esta tragedia, Hamilton había mostrado la gravedad de la situación al ausentarse de una prueba de neumáticos de Pirelli en Mugello para estar al lado de su mascota, lo que permitió que Zhou Guanyu ocupase su lugar en la pista.

Con el Gran Premio de Singapur a la vista, aún no se ha confirmado la participación de Hamilton, lo que podría ser crucial considerando el contexto emocional. La pista de Marina Bay es conocida por su exigencia física, y muchos pilotos llegan dos semanas antes para aclimatarse a la alta humedad. La incertidumbre sobre la presencia de Hamilton persiste.