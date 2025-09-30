El club que está dispuesto a pagar 200 millones de euros por Julián Álvarez

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid y destacado jugador de la Selección argentina, volvió a ser noticia tras anotar dos goles en la contundente victoria de su equipo por 5-2 contra el Real Madrid en La Liga. Ahora, medios españoles informan que el FC Barcelona lo tiene en la mira para la próxima temporada.

Según el diario SPORT, Álvarez es considerado el principal objetivo del presidente del Barcelona, Joan Laporta, quien está decidido a invertir en el atacante. El club lo ve como el sucesor ideal de Robert Lewandowski, cuyo contrato termina en 2026, lo que podría abrir espacio en la plantilla culé.

Este no es el primer vínculo entre el delantero y el Barcelona. En el último mercado de fichajes, su representante, Fernando Hidalgo, resaltó la admiración de Álvarez por los clubes españoles, en especial por el Barcelona, donde ha seguido la trayectoria de Lionel Messi.

Sin embargo, la negociación podría ser complicada. Álvarez tiene un contrato extendido con el Atlético de Madrid y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. El Barcelona busca negociar por una cifra cercana a los 200 millones, aunque la disposición de Álvarez y del club madrileño será crucial.

Además, la posible salida de Lewandowski podría liberar el margen salarial necesario para que el Barça inscriba a Álvarez sin contratiempos. En caso de no concretar su fichaje, el club considera otras opciones, incluyendo a Erling Haaland, quien había limitado las oportunidades de Álvarez en el Manchester City.