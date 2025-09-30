Qué fue lo primero que le dijo Thiago Medina a Daniela Celis

Después de 20 días desde el grave accidente, Thiago Medina abrió los ojos y mantuvo su primera conversación con Daniela Celis. La exconcursante de Gran Hermano compartió en sus historias de Instagram que la primera pregunta de Thiago fue sobre sus hijas: "¿Y las nenas, y las nenas, y las nenas?", recordó Daniela.

"Recién salgo de verlo. Me miró a los ojos y lo primero que me preguntó fue por las nenas", expresó Daniela en sus redes. Además, agradeció a sus seguidores por el apoyo y se mostró optimista sobre la recuperación de Thiago. "Es un proceso largo, con altos y bajos. Pero no dejen de tener fe y esperanza hasta que esté 100% bien y pueda salir del hospital", señaló.

La evolución de Thiago, padre de las hijas de Daniela, ha emocionado a ambos, tras casi tres semanas del accidente ocurrido en Moreno.