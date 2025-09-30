El Gobierno lanza un plan de beneficios para jubilados con descuentos en supermercados y perfumerías

A tres semanas de las elecciones y con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados sin comprometer el costado fiscal, el Gobierno lanza un plan de beneficios con descuentos de 10% en supermercados y hasta un 20% en perfumería y limpieza.



El programa lo impulsa el Ministerio de Capital Humano “con el objetivo de mejorar los ingresos y la capacidad de compra”. De acuerdo a la información a la que accedió TN, esta medida comprende descuentos en más de 7000 comercios para los titulares de jubilaciones y pensiones que sean clientes de los dos bancos adheridos (Banco Nación y Galicia).

Según el calculo estimado de ANSES, el plan alcanza a 7 millones de jubilados y pensionados. “Al tiempo que fomenta el comercio al incrementar notablemente la clientela, generando un círculo virtuoso sin costo para el Estado”, destacaron desde la cartera que preside Sandra Pettovello.

Uno por uno, los descuentos para los jubilados

Disco: 10% en todos los rubros (excepto carnes, electro y marcas seleccionadas) + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.

Jumbo: 10% en todos los rubros (excepto carnes, electro y marcas seleccionadas) + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.

Vea: 10% en todos los rubros (excepto carnes, electro y marcas seleccionadas) + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.

Coto: 10% sin tope en todos los rubros (excepto carnes, electro y marcas seleccionadas). No acumulable con otras promociones.

La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros (excepto carnes, electro y marcas seleccionadas). No acumulable con otras promociones.

Josimar: 15% en todos los rubros (excepto carnes, electro y marcas seleccionadas) sin tope. No acumulable con otras promociones.

Carrefour: 10% en todos los rubros (excepto carnes, electro y marcas seleccionadas). Tope $35.000. No acumulable con otras promociones.

Día: 10% en todos los rubros. Tope $2000 por transacción. Incluye a todos los productos y acumula con otras promociones.

Jubilaciones y pensiones de ANSES: cómo quedan los haberes con aumento en octubre 2025

Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024. De acuerdo con ese cálculo, los haberes quedarán en octubre de la siguiente manera, sin contar el bono extraordinario para los que menos ganan:

La jubilación mínima: $326.298,38;

La jubilación máxima: $2.195.679,22;

La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $261.038,70;

Las Pensiones no Contributivas (PNC): $228.453,71

La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $149.266,62.

