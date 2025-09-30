Apareció sana y salva una chica de 23 años de Berazategui que era intensamente buscada desde el lunes

Lourdes Delgado, una joven de 23 años que desapareció el lunes a la mañana cuando salió de su casa de Berazategui, apareció esta mañana sana y salva, informaron medios locales.

Según el relato de sus familiares, Lourdes había salido de su domicilio cerca de las 11 de la mañana pero no llegó ni a su trabajo ni a la facultad. Además, la preocupación aumentó cuando detectaron que su celular permanecía apagado o fuera de alcance.

El hallazgo, informó el portal El Noticiero de Berazategui, se produjo gracias al trabajo de las cámaras del Centro de Monitoreo (COM) de la Municipalidad, en el marco de una causa por averiguación de paradero.

Fuentes policiales informaron que, alrededor de las 7:10, una operadora del COM detectó a la joven en la intersección de calle 14 y 127, lo que permitió que un móvil del Comando de Patrullas llegara rápidamente y confirmara su ubicación.

Delgado, señaló la misma fuente, “se encontraba en buen estado de salud y aseguró no haber sido víctima de ningún delito, explicando que había deambulado durante toda la noche”. La noticia llevó tranquilidad a familiares y vecinos.

El mensaje que encendió la alarma

En redes sociales, Catalina, la mejor amiga de Lourdes, publicó la foto más reciente de la joven y pidió ayuda: “Aún no tenemos noticia. Si pueden, por favor, compartir la publicación con sus características, se los agradecería. Si alguien la vio o sabe algo, contáctenos”.

Además, la joven contó que el lunes a las 11 Lourdes le mandó un mensaje, pero ella lo vio recién una hora después. “Cuando leí su mensaje, me preocupé y le escribí a su mamá. Ahí empezamos a preocuparnos todos”, agregó.

Desde que se publicó el aviso de búsqueda, no hubo novedades sobre el paradero de Lourdes ni datos relevantes que ayuden a esclarecer la situación, hasta este martes por la mañana.

El caso se viralizó rápidamente en redes sociales y la organización “Desaparecidas Argentina” también difundió la alerta.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.