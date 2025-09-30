10 termas para pasar el día en Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes

La primavera ya se instaló con días de sol y temperaturas ideales, y muchos buscan una escapada para cortar la rutina y llegar renovados a fin de año. En ese plan, las termas se convirtieron en el destino favorito: aguas cálidas, piletas al aire libre y servicios para todos los gustos.

El corredor termal que une Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes ofrece propuestas para todos: desde complejos con spa y hoteles de lujo hasta parques acuáticos y cabañas familiares. Acá, un recorrido por 10 complejos termales con piletas para agendar y planificar una escapada inolvidable.

Dolores (Buenos Aires): relax total a pasos de la ruta

A solo 214 km de la Ciudad de Buenos Aires, las Termas de Dolores son una parada obligada para quienes viajan a la Costa Atlántica. El predio de 44 hectáreas tiene piletas de aguas saladas y dulces, algunas techadas y otras a cielo abierto, spa, gimnasio, guardería, hoteles de distintas categorías, centro comercial, restaurantes y cabañas.

Entrada: $16.000 (menores y jubilados, desde $10.500).

Alojamiento: Hotel Days Inn, promo de 3 noches para dos personas con media pensión desde $475.000.

Tapalqué (Buenos Aires): naturaleza y descanso en el corazón rural

A 275 km de Capital, el complejo termal de Tapalqué sorprende con su parque de 17 hectáreas, piletas termales, sector infantil con juegos acuáticos, plaza de aguas, tiendas de artesanías y productos regionales, laguna y patio gastronómico. Ideal para desconectar y disfrutar del entorno.

Entrada: $15.500 (menores y jubilados, $12.000).

Alojamiento: Hotel Tapalqué Cooperativo, doble con desayuno desde $55.000.

General Belgrano (Buenos Aires): el destino termal más cercano

A solo 162 km de la Ciudad, las Termas del Salado ofrecen aguas mineralizadas entre 34 y 40 grados en una pileta techada y tres semicubiertas. En verano, suman dos piletas de agua fría. El parque tiene juegos para chicos, quinchos y spa.

Entrada: $17.000 (menores, $10.200; jubilados, $13.600).

Alojamiento: Hotel Brisas del Chadi, doble con desayuno desde $60.000.

Gualeguaychú (Entre Ríos): dos complejos y promociones

A 239 km de Buenos Aires, Gualeguaychú tiene dos opciones: Termas del Gualeguaychú (dos piletas cubiertas, una descubierta y parque acuático) y Termas del Guaychú (nueve piletas de aguas saladas y dulces, parque acuático y bungalows). En primavera, hay promo “3x2” en entradas y alojamiento.

Entrada: desde $11.000 a $16.000 según el complejo y el día.

Alojamiento: Hotel Aguay, 3 noches para dos personas desde $360.000.

Colón (Entre Ríos): piletas con vista al río y parque acuático

A 334 km de Capital, el complejo termal de Colón tiene 13 piletas (tres cubiertas), parque acuático con siete toboganes, sector de relax, canchas de tejo y clases de aquagym. Todo, a metros de la playa y con vista al río Uruguay.

Entrada: $16.000 (jubilados, $6.400; menores, $4.800).

Alojamiento: Cabañas Rincón del Río, para dos personas desde $65.000.

Concepción del Uruguay (Entre Ríos): aventura y relax para todos

A 305 km de Buenos Aires, el complejo termal de Concepción del Uruguay suma 11 piletas, parque acuático, parque aéreo con tirolesas y palestra, y un restaurante famoso por su boga y matambre a la pizza.

Entrada: $17.000 (menores y jubilados, $12.000).

Alojamiento: Apart Río Sol, para cuatro personas desde $75.000.

Federación (Entre Ríos): olas y diversión en el norte entrerriano

A orillas del lago Salto Grande, las Termas de Federación (485 km de Buenos Aires) tienen 13 piletas, parque acuático con toboganes, río lento, pileta de olas y canchas deportivas. La pileta de olas es la estrella, con olas de hasta 1,60 m.

Entrada: $15.000 (menores, $7.500; jubilados, $10.000).

Alojamiento: Cabañas La Reserva, para dos personas desde $60.000.

Villa Elisa (Entre Ríos): la ciudad-jardín y sus aguas saladas

A 345 km de Capital, el parque termal de Villa Elisa tiene 10 piletas, pileta de olas, plaza acuática para chicos y mucho verde para picnic y caminatas. Las aguas saladas son ideales para el relax y la salud.

Entrada: $18.800 (menores, $9.400; jubilados, $14.200).

Alojamiento: Cabañas Villa Mía, para dos personas desde $60.000.

Chajarí (Entre Ríos): cascadas y sabores de la colonia

A 503 km de Buenos Aires, las Termas de Chajarí ofrecen piletas con cascadas de agua a 38 grados, ideales para un masaje natural. El pueblo invita a probar licores, mermeladas y salames de tradición italiana.

Entrada: $8.000 (menores y jubilados, $4.000).

Alojamiento: Hotel Dinastie Palace, doble con desayuno desde $80.000.

Monte Caseros (Corrientes): el único complejo termal de la provincia

A orillas del río Uruguay y a 590 km de Capital, Monte Caseros tiene cuatro piletas, una semiolímpica, piletas para chicos, juegos y laguna artificial. El parque acuático techado es el gran atractivo.

Entrada: $6.000 (menores y jubilados, $2.500).

Alojamiento: Hostería Okapi, doble con desayuno desde $47.000.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.