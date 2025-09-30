Capturaron en Perú a "Pequeño J"

Detenido “Pequeño J”, presunto autor intelectual del triple femicidio en Florencio Varela

La Policía Bonaerense confirmó este martes la captura de "Pequeño J", presunto autor intelectual del triple femicidio narco en Florencio Varela. La detención se llevó a cabo al sur de Lima, Perú, en colaboración con la Policía Nacional de ese país. "Pequeño J", cuyo nombre real es Tony Janzen Valverde Victoriano, tenía un pedido de captura internacional y fue arrestado tras seguir sus movimientos telefónicos.

Según la información disponible, Valverde Victoriano ingresó de forma ilegal a Perú desde Bolivia en autobús y fue detenido al abordar un camión donde se iba a encontrar con su mano derecha, Matías Agustín Ozorio. Ambos no llegaron al encuentro programado en la plaza Parque Lima. La captura de “Pequeño J” se dio poco después de la detención de Ozorio, lo que eleva a nueve el número de arrestos por este caso.

Entre los detenidos se encuentran Víctor Sotacuro Lázaro, capturado en Villazón, Bolivia, y Ariel Giménez, acusado de enterrar a las víctimas. También fue arrestada Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro, por su implicación en el crimen. Ambos fueron indagados por el fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Adrián Arribas.

La investigación indica que Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi fueron secuestradas la noche del 19 de septiembre, tras subir a una camioneta con la intención de asistir a una fiesta, sin saber que se dirigían a su muerte. A las 2 AM fue su última conexión antes de ser torturadas y asesinadas.

La teoría del caso sugiere que "Pequeño J" no solo planificó el crimen, sino también la difusión en vivo de este a través de redes sociales, como parte de su estrategia para causar impacto y enviar un mensaje. Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, apuntó a que el detenido intentaba expandir su red de venta de tusi en Florencio Varela, y lo describió como "sádico" y "terriblemente cruel".