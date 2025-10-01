El comunicado de Independiente ante el polémico cambio de marca en su indumentaria

}El Club Atlético Independiente ha comunicado a sus socios e hinchas que, hasta la fecha, no cuenta con un contrato firmado para el patrocinio técnico más allá del 31 de diciembre de 2025. Este anuncio se produce tras la aprobación por parte de la Comisión Directiva de un contrato con la marca Atomik que vestirá al club durante seis años a partir del 1 de enero de 2026.

La decisión implica la no renovación del acuerdo con la marca alemana Puma, que ha suministrado la indumentaria oficial del club durante los últimos 16 años. Esta noticia ha generado un fuerte rechazo en las redes sociales y ha provocado que diversas agrupaciones convoquen a una manifestación.

A pesar de la falta de un contrato formal con Atomik, reportes de medios cercanos al club indican que el presidente Néstor Grindetti fue un factor determinante para que la Comisión Directiva aprobara el acuerdo. Independiente aseguró que continúa en negociaciones con ambas marcas y anunció que, por el momento, la oferta de Atomik es la que tiene prioridad sobre Puma. Al mismo tiempo, el club hizo un llamado a Puma, indicándole que aún tiene la oportunidad de presentar una mejor propuesta.

La publicación del comunicado coincidió con la llegada de hinchas a la sede social de Avenida Mitre, quienes se manifestaron en contra del acuerdo con Atomik.