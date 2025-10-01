Boca presentó un superávit récord

La Comisión Directiva de Boca Juniors, liderada por Juan Román Riquelme, se reunió este martes por la tarde para presentar la Memoria y el Balance General del club, que muestra un superávit histórico de 35 mil millones de pesos (aproximadamente 25 mil dólares) para el período de julio de 2024 a junio de 2025.

En el encuentro, al que asistió el vicepresidente Jorge Ameal, se discutieron temas institucionales y económicos. La cifra de superávit es la más alta registrada por el club, que reporta un patrimonio que supera los 300 mil millones de pesos, cifra sin precedentes para la institución de La Ribera.

Boca Juniors comunicó la noticia a través de sus redes sociales, resaltando el éxito financiero en un contexto económico difícil para el país y el fútbol en general. Además, este balance supera en 7 mil millones de pesos al del año previo, lo que refleja la efectividad de la gestión de Riquelme.

Asimismo, se anunció la convocatoria para la reunión ordinaria y extraordinaria de la Asamblea General de Representantes, programada para el próximo 29 de octubre. En esta asamblea se abordará la expulsión de un socio involucrado en la falsificación de firmas en relación a la modificación de la fecha de los comicios de diciembre de 2023.