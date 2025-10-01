Raúl Gámez sufrió un infarto y fue hospitalizado de urgencia

Raúl Gámez, ex presidente del club Vélez Sarsfield, fue hospitalizado de urgencia tras sufrir un infarto la noche del lunes. La agrupación Círculo Fortín emitió un comunicado en redes sociales informando que, aunque su estado de salud es delicado, se encuentra estable y en proceso de recuperación.

El comunicado también agradeció los mensajes de apoyo y pidió a los seguidores que eviten llamarlo, sugiriendo que envíen mensajes que él responderá en otro momento.

La noticia fue amplificada por Federico Balestrini, actual secretario del club. Gámez, de 81 años, tuvo tres mandatos presidenciales en Vélez, entre 1993 y 1999, 2002 y 2005, y 2014 y 2017. Es conocido por haber fichado al renombrado entrenador Carlos Bianchi, quien llevó al club a ganar la Copa Libertadores e Intercontinental en 1994. Su condición de salud actual lo ha apartado de actividades políticas.