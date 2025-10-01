El desafío de Franco Colapinto en Singapur

La Fórmula 1 llega a Singapur tras su etapa en Azerbaiyán, listo para enfrentar un nuevo reto en el circuito urbano de Marina Bay. El argentino Franco Colapinto tendrá la oportunidad de demostrar su habilidad al volante del Alpine, con el objetivo de consolidar su posición en la grilla de cara a 2026.

Un Gran Premio de Singapur Exigente

El Gran Premio de Singapur es considerado uno de los más difíciles del calendario. Con una humedad que supera el 70% y temperaturas entre 24°C y 31°C —que pueden alcanzar hasta 60°C en el cockpit—, los pilotos sufrirán un desgaste significativo durante las 62 vueltas. Se estima que algunos de ellos pueden perder hasta tres kilos de peso corporal durante la carrera.

Circuito de Marina Bay: Desafíos en el Adelantamiento

El circuito de Marina Bay fue modificado en 2023, eliminando cuatro curvas y adaptando un recorrido de 4.940 metros con 19 curvas. Se añadió una recta de 400 metros después de la curva 16, mejorando ligeramente las oportunidades de adelantamiento. A pesar de contar con cuatro zonas de DRS, los sobrepasos seguirán siendo escasos, haciendo que la clasificación y la estrategia sean elementos cruciales.

Singapur, Pionero de las Carreras Nocturnas

Desde su primera carrera en 2008, el GP de Singapur hizo historia como la primera competición nocturna de la Fórmula 1. La carrera, que comienza a las 20:00 horas locales, ha convertido a Marina Bay en un destino emblemático del calendario, sumándose a otros seis Grandes Premios que también se celebran bajo luces artificiales: Bahréin, Arabia Saudita, Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi y Singapur.

Estrategias de Neumáticos en Condiciones Extremas

Pirelli ha mantenido la selección de compuestos de 2023: C3 (duros), C4 (medios) y C5 (blandos). En una pista con alto estrés térmico, la elección de medios y duros es la más adecuada para la carrera, aunque los compuestos blandos podrían resultar estratégicos en stint cortos, especialmente ante la posibilidad de un Safety Car, frecuente en este evento.

Cronograma del GP de Singapur