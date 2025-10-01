Lali estuvo en la TV española y volvió a hablar de su conflicto con Javier Milei

Lali Espósito habló sobre su controversia con el presidente argentino, Javier Milei, durante su aparición en el programa español "La Revuelta", conducido por David Broncano.

La artista, quien presentó su nuevo disco, se refirió al título del álbum y mencionó que "El demonio es lo que uno cree que es el demonio" y advirtió: "No vayas a atender cuando el demonio llama". Destacó que su primer sencillo, "Fanático", fue una respuesta a esta temática.

Al ser preguntada sobre su enfrentamiento con Milei, Espósito apuntó: “Me peleé con el presidente de la nación, una boludez”. Explicó que sus críticas a sus declaraciones generaron una respuesta negativa de Milei, obligándola a componer una canción en respuesta.

Relató que, tras un tuit en el que expresó su preocupación por la victoria de Milei en las primarias de Argentina, fue objeto de ataques en redes sociales por parte de sus seguidores. “Fui el centro de hate del presidente de la nación”, aseguró.

Cuando se le preguntó si la situación había mejorado, Lali aclaró que no era el caso y subrayó: “Si no soy yo, es otro artista. Está raro el tema de la libre expresión”. Reafirmó su derecho a opinar como artista y ciudadana, y cerró enviando un saludo a Argentina: “Un beso a mi país, que tanto quiero”.