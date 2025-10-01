¿Qué pasó entre Julieta Poggio y Martín Salwe después de los Martín Fierro?

En la reciente entrega de los premios Martín Fierro, surgieron rumores sobre la relación entre Julieta Poggio y Martín Salwe. Pepe Ochoa, durante su participación en LAM (América), afirmó que ambos pasaron la noche juntos en el Hotel Hilton.

"Martín Salwe subió a la habitación de Juli Poggio después de que ella lo habilitara, dado que él no tenía acceso autorizado," comentó Ochoa, quien añadió que fueron vistos juntos en la fiesta posterior a la ceremonia.

El panelista también reveló que una de las productoras de LAM observó a Poggio y Salwe intercambiando besos en el evento. Al ser consultada sobre la situación, Poggio respondió a través de mensajes: “Le di un pico, literalmente, porque me cayó bien”, y también aclaró que se retiró a dormir en la habitación con una amiga.