Escándalo en los Martín Fierro 2025

Wanda Nara fue una de las figuras destacadas en la 53° edición de los Premios Martín Fierro 2025, celebrando el triunfo de "Bake Off Famosos", que ganó el premio a Mejor Big Show en Telefe. La empresaria y conductora expresó su gratitud en redes sociales luego de la ceremonia, compartiendo una foto con el trofeo y mensaje para sus seguidores.

"Gracias a Telefe, Dario Turovelzky, Federico Levrino y Guillermo Pendino por confiar en mí. Gracias a mis hijos por su apoyo constantemente”, escribió Nara, agradeciendo también a su equipo y a APTRA por las nominaciones.

Sin embargo, la celebración se tornó amarga. En el programa "Intrusos" de América TV, Rodrigo Lussich informó sobre el descontento del canal con la entrega del premio a Nara. Afirmó que la conductora actuó indebidamente al quedarse con la estatuilla, destacando que el premio debió ser retenido por el canal o la productora, no por la conductora.

Mientras esto generó revuelo en los medios, desde Telefe aún no han realizado comentarios oficiales al respecto.

Durante la gala, realizada en el Hilton de Buenos Aires y presentada por Santiago del Moro, Nara también tuvo un divertido intercambio con Nacho Castañares, ex participante de Gran Hermano, quien le invitó a participar en su programa "Fuera de joda". La rápida respuesta de Wanda sobre sus horarios de descanso fue un momento destacado de la noche.

A pesar de las especulaciones, lo cierto es que Wanda Nara sigue siendo una figura clave en la escena del entretenimiento argentino, mientras se prepara para una nueva temporada de "Bake Off Famosos".