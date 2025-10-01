La exclusiva lista de invitados al casamiento de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul están listos para dar un importante paso en su relación. Tras una inesperada reconciliación a principios de 2025, la pareja ha anunciado su boda para el 20 de diciembre. La noticia fue revelada en el programa "Intrusos" por la periodista Paula Varela, quien también compartió detalles sobre la organización y la lista de invitados.

La ceremonia se llevará a cabo en el Dok Haras, un lujoso multiespacio en Exaltación de la Cruz, que se ha vuelto popular entre las celebridades. El recinto tiene capacidad para 700 personas y cuenta con una cava subterránea con más de 3,000 botellas, así como una capilla para ceremonias religiosas.

La lista de invitados genera gran expectativa y entre los nombres destacados figuran Lionel Messi junto a Antonela Roccuzzo, Leandro Paredes y Camila Galante, Oriana Sabatini y Paulo Dybala, y varios otros artistas y deportistas de renombre. Este evento promete ser uno de los más glamorosos del año, atrayendo la atención tanto a nivel nacional como internacional.

La elección de la fecha tiene un propósito específico; la pareja planea mudarse a Miami después de la boda, y Stoessel necesita este compromiso legal para facilitar su nueva vida en el extranjero. Tini finalizará su tour "Futtura" en noviembre y dedicará diciembre a los preparativos, incluyendo un catering de alta gama y un equipo de filmación que documentará cada detalle.

Así, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se preparan para cerrar 2025 con una boda que marcará un hito en el entretenimiento y el deporte argentino.