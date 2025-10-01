La nueva vida de Leandro Penna, el bañero de Marley

Leandro Penna: de bañero de Marley a empresario agrícola

Leandro Penna, conocido por su participación como bañero en el programa de Marley, ha dejado atrás el mundo del espectáculo para forjar una nueva carrera en el ámbito empresarial. Tras su paso por la televisión, Penna ha enfocado sus esfuerzos en el desarrollo de un emprendimiento relacionado con la producción y exportación de paltas.

Luego de su experiencia en el programa, donde fue eliminado en la primera ronda de "Bailando por un sueño", Penna decidió trasladarse a Chile en busca de nuevas oportunidades. Durante su estadía, también realizó acciones solidarias, como donar un contenedor de frutas a jóvenes en rehabilitación.

Desde 2020, su emprendimiento comenzó a consolidarse con la venta de 200 kilos de paltas, lo que lo llevó a adquirir nuevas tierras y aplicar tecnologías para mejorar la producción. Actualmente, Penna exporta sus productos a diferentes mercados, con especial énfasis en Estados Unidos y China.

A pesar de su alejamiento de los medios, Penna mantiene contacto con algunos colegas de la televisión. Su enfoque diario se centra en la agricultura, reuniones con productores y la gestión de su negocio. Además, participa en iniciativas locales que promueven la producción sustentable y el desarrollo rural, buscando mejorar las condiciones de trabajo en su comunidad.

Aunque recuerda con nostalgia su pasado en la pantalla pequeña, su presente está claramente orientado hacia el crecimiento de su empresa y el compromiso con el medio ambiente. La transformación de Leandro Penna es un testimonio de su capacidad para evolucionar y enfrentar nuevos desafíos.