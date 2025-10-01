Olacapato: un destino secreto en Salta

El turismo en Salta es conocido por sus sitios populares, pero hay rincones menos conocidos que ofrecen experiencias únicas. Olacapato es uno de esos lugares, ideal para quienes buscan tranquilidad y paisajes sorprendentes.

Ubicación

Olacapato se encuentra en el Departamento Los Andes, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndolo en uno de los pueblos más altos del país. Su entorno, caracterizado por un clima frío y vegetación escasa, pertenece a la región de puna. La localidad está rodeada de volcanes, altiplanos y salares, sirviendo históricamente como un punto de paso para arrieros y mineros.

Actividades

El paisaje de Olacapato es su principal atractivo. Los visitantes pueden caminar por sus calles de tierra, contemplar salares y volcanes, y disfrutar del cielo despejado ideal para la fotografía de paisajes. Las noches son perfectas para la observación de estrellas.

Explorar los alrededores ofrece la oportunidad de descubrir antiguas vías ferroviarias y ruinas de talleres y estaciones que datan de la época de la expansión minera. Con la ayuda de guías locales, los turistas pueden acceder a rutas seguras hacia puntos remotos.

En cuanto a la gastronomía, Olacapato ofrece platos típicos del noroeste argentino, como empanadas salteñas, humitas, tamales y guisos de quinua, cabrito o llama.

Acceso

Para llegar a Olacapato desde la ciudad de Salta, se debe tomar la Ruta Nacional 51 hacia el noroeste, pasando por San Antonio de los Cobres y continuando por caminos provinciales y de montaña. Es recomendable contar con un vehículo 4x4, estar atento al clima y llevar suficientes provisiones de combustible, ya que el trayecto incluye caminos de ripio, pendientes y zonas con escasa señalización. No hay transporte público directo regular, por lo que se aconseja planificar el viaje con antelación, considerando las condiciones del camino y horarios de luz.