El consumo de podcasts en la Argentina creció 123% y una de cada cinco personas escucha al menos uno

El consumo de podcasts en la Argentina registró un crecimiento del 123% en los últimos cinco años, según el Informe sobre Podcasts 2025. La tendencia local es parte de un fenómeno global: en la actualidad, existen más de 4,57 millones de podcasts activos y una audiencia mundial que supera los 584 millones de oyentes.

Del estudio también se desprende que uno de cada cinco argentinos en los principales centros urbanos escucha podcasts, lo que equivale a más de 4,2 millones de personas. El 40% de ellos lo hace entre una y cinco veces por semana, y el 76% afirma recurrir al formato para aprender algo nuevo.

De acuerdo al reporte, presentado por la agencia de medios OSA, la audiencia de este formato en la Argentina es mayormente femenina (58%) y joven, con fuerte presencia en el rango de 18 a 35 años. Entre las temáticas más escuchadas se destacan estilo de vida (29%), música (25%), comedia (22%), educación (20%) y sociedad y cultura (19%).

“El podcast se convirtió en un espacio premium de atención y cercanía. En un mundo de pantallas saturadas es la oportunidad para que las marcas hablen a su audiencia en un plano más íntimo y confiable”, señaló Sabrina Mayotti, COO de OSA.

El smartphone es el dispositivo preferido: el 84% de los oyentes argentinos consume podcasts desde su teléfono. Esa practicidad y su presencia en la rutina diaria explican su expansión sostenida como fuente de entretenimiento, información y aprendizaje.

A nivel global, la popularidad de los podcasts se potencia con íconos culturales: Taylor Swift fue la tendencia más escuchada en 2024. En la Argentina, según el ranking de Spotify, los cinco podcasts más reproducidos en septiembre son Lo dejaría todo, Almendrada podcast, La Cruda, Barbano en hechos reales y Psicología al desnudo.

Entre las tendencias de consumo que destacan para el marketing digital, surge la figura del “podfluencer”: el 63% de los usuarios confía más en su conductor de podcast favorito que en su influencer de redes sociales predilecto.

El crecimiento también alcanza al sector financiero, con un aumento del 29% en reproducciones de podcasts de negocios y tecnología.

A pocos días del Día Internacional del Podcast, que se celebra el 30 de septiembre, los datos muestran que el formato ya se consolidó como una herramienta clave para entretenimiento, información y aprendizaje en la Argentina.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.