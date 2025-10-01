El abuelo de dos de las chicas asesinadas, sobre la detención de “Pequeño J”: “Sentimos un poco de alivio”

El abuelo de dos de las chicas asesinadas en Florencio Varela habló tras la detención de Tony Janzen Valverde Victoriano, el presunto auto intelectual del hecho, y su mano derecha, Matías Ozorio, en Perú: “Sentimos un poco de alivio, ahora queremos ver que hace la Justicia”.

Antonio, el abuelo de Brenda y Morena, no descartó que "pueda haber otros responsables". "El abogado nos dijo que es muy difícil que un chico de 20 años pueda manejar semejante red”, afirmó. 

