Dónde está el paraje ideal para una escapada relajante que llaman “el jardín de las sierras”

El territorio bonaerense tiene un enorme repertorio de destinos turísticos de todo tipo y tamaño para disfrutar y recorrer la provincia durante los fines de semana largos. Si bien muchos suelen repetir viajes a las ciudades balnearias de la Costa Atlántica, hay muchos otros rincones ocultos a la espera de ser descubiertos. Uno de esos lugares diferentes y originales se encuentra al sudeste de la provincia de Buenos Aires: se trata de Villa Ventana, una pequeña, silenciosa y tranquila localidad ideal en medio de las sierras para conocer en familia, en pareja o con amigos.

Ubicado a 500 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, este pueblo es uno de los tantos que forman parte del sistema serrano de Ventania, como Tornquist, Sierra de la Ventana, Saldungaray, Pigüé y Villa Arcadia. Aunque no es tan conocido y populoso como los dos primeros, Villa Ventana se presenta como un destino ideal para quienes buscan escapar del ruido y el estrés de las grandes ciudades para reencontrarse en medio de un entorno natural bellísimo al que muchos bautizaron como “el jardín de las sierras”.

Villa Ventana, el jardín de las sierras bonaerense

Villa Ventana le debe su apodo a la exuberante vegetación que tiñe a sus cerros de un intenso color verde, una postal que se combina a la perfección con sus casitas alpinas y senderos arbolados, y que dota a esta desconocida localidad de un espíritu íntimo y silvestre. Su clima, más fresco y húmedo que el de la llanura bonaerense, invita a realizar caminatas y fogones bajo su cielo estrellado y limpio.

A diferencia de lo que ocurre en otros puntos turísticos cercanos, allí la afluencia de público es bastante baja, por lo que el visitante podrá disfrutar de su estadía sin tener que someterse a ruidosas y molestas aglomeraciones de personas. Entre las actividades más importantes para hacer en el pueblo se destaca el Sendero Claro Oscuro, un circuito boscoso que combina luces y sombras a lo largo del día.

Sin dudas, la oferta de naturaleza es el atractivo mayor de Villa Ventana, con el ascenso al Cerro Bahía Blanca como su principal estrella. Se trata de un paseo perfecto para aquellos que lleguen en busca de aventura y vistas panorámicas. También se puede realizar avistaje de aves y caminatas junto al arroyo Belisario, así como paseos a caballo, jornadas de fotografía y momentos de relax.

En cuanto a la parte histórica y cultural sobresalen las ruinas del Club Hotel de la Ventana, un lujoso complejo hotelero construido a principios del siglo XX y abandonado hacia 1920. En torno a él giran un montón de misteriosas historias, como que entre 1943 y 1946, en plena Segunda Guerra Mundial, fue utilizado como alojamiento para los marineros que habían naufragado en la zona a bordo del Graf Spee, un acorazado de la Alemania nazi.

Villa Ventana, un sorprendente polo gastronómico

La oferta gastronómica de Villa Ventana combina el encanto serrano con sabores regionales y propuestas para todos los gustos. En el corazón del pueblo, los visitantes encuentran restaurantes de cocina casera, parrillas con carnes a las brasas y casas de té que se destacan por sus tortas, dulces y chocolates artesanales. Los productos locales, como la trucha fresca de arroyos cercanos y los quesos de producción artesanal, son protagonistas en muchos menús y reflejan la identidad de la zona.

Además, el pueblo cuenta con cervecerías artesanales que elaboran variedades únicas inspiradas en el entorno serrano, ideales para acompañar picadas con embutidos regionales. Sumado a ello, las panaderías y confiterías ofrecen delicias típicas que completan la experiencia culinaria en este destino turístico.

