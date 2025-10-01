“Maduro odia a la Fuerza Armada”: la reacción de un militar ante tres polémicos ascensos de oficiales en Venezuela

“¿Esos ascensos? Es la ratificación de la burla de Nicolás Maduro a la Fuerza Armada, demostrando su odio y desprecio hacia ella. Y los jerarcas que lo sostienen son unos traidores a la patria, a sus familiares, al pueblo venezolano, pero más directamente a sus subalternos. Al ascender a Francisco Arias Cárdenas, Francisco Ameliach y Wilmar Castro Soteldo demuestra su odio por la institución y por el grado militar que les concedió; son tres referentes de la destrucción del país”.



Así lo expresa un alto oficial de la Aviación, en conversación con Infobae, y que por seguridad pidió no ser identificado, quien con manifiesta indignación señala que “Maduro asciende a esos tres sujetos, señalados en diversos casos de presunta corrupción, saqueando y quebrando empresas prósperas como Agroindustria. Los tres expoliando las respectivas gobernaciones, mediocres e incapaces en sus distintas gestiones, cargos y enroques”.

“Arias Cárdenas, Castro Soteldo y Ameliach cesaron sus funciones desde 1992, cuando dos de ellos fueron pasados a retiro con el grado de Teniente Coronel, quedando los tres impunes por sus crímenes al conspirar, sublevarse y perpetrar golpes de estado (4F y 27N de 1992), con saldo de muertes de venezolanos”.



En el caso de Ameliach, “dejó las Fuerzas Armadas con el grado de capitán, señalado por tramas de corrupción en la gobernación de Carabobo, obras inconclusas, prometidas con fondos entregados y no ejecutadas”.



Sobre esos tres ascensos a generales dice que Maduro golpea la ya frágil estructura de la Fuerza Armada, al incorporar a quienes “hace 33 años dejaron las Fuerzas Armadas y no fueron sentenciados por sus crímenes, hoy ascendidos a un grado infinitamente prostituido, intil y despreciable”.

El alto oficial le dice a Infobae que en la Fuerza Armada nunca vieron con buenos ojos la llegada de Nicolás Maduro al poder. “Siempre he pensado, no solo yo, la gran mayoría en la Fuerza Armada, que Maduro es un sujeto ruin, maquiavélico, resentido por frustraciones del pasado, sin estudios universitarios de ninguna índole, sin haber prestado servicio militar en Colombia, menos en Venezuela, pero con formación subversiva, preparado como agente de desinformación e infiltración en la isla de Cuba”.

Considera que a Nicolás Maduro “lo adiestraron como un cuadro ‘revolucionario’ para las operaciones de desestabilización continental de Fidel Castro, por eso odia profundamente a las Fuerzas Armadas, las detesta y un ejemplo inequívoco, público y notorio, fue ascender a tres referencias de la miseria del venezolano: Francisco Arias Cárdenas, Francisco Ameliach y Wilmar Castro Soteldo”.

Más poderoso<b> </b>

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), a través de sus cuentas en redes sociales, exhibe videos y fotos en ejercicios militares, que a jucio del alto oficial que habló con Infobae, “ese, como todos los que ejercicios que están haciendo, son absolutamente ineficaces ante las inmensas capacidades tecnológicas del despliegue en el Caribe que realiza los EEUU y si llegara actuar directamente en Venezuela”.

“Todas esas exhibiciones van más orientadas a mantener un estado de alarma y nerviosismo en la población, impulsar la idea falsa de defensa del país, cuando irrefutablemente se trata de criminales de un cartel de terrorismo internacional, que constituyen un peligro híbrido y constante para las Américas incluyendo a EEUU”, destaca.

Destaca que en uno de los videos vimos “el sistema de misiles antiaéreos 9K37 Buk (en ruso: 9K37) designación OTAN: SA-11 Gadfly, SA-17 Grizzly, que es un sistema de defensa antiaérea, armado con misiles tierra-aire, desarrollado por la Unión Soviética y posteriormente por Rusia”. Fue diseñado para interceptar misiles de crucero, bombas inteligentes y aeronaves, tripuladas o no tripuladas.

Explica que el despliegue que mostraron del “sistema BUK M2E, es el adscrito al 393 Grupo Misilistico de Defensa Aérea ‘Almirante José María García’, cuya unidad o sede se emplaza en la meseta de mamo, detrás del comando de la Infantería de Marina en Catia la Mar”.

Aunque es un sistema importante asevera que “es completamente vulnerable e ineficaz ante la tecnología de quinta generación y armas de largo alcance y precisión, así como Vehículos Aéreos no tripulados (UAV), como los que Estados Unidos tiene ahora mismo emplazados en Puerto Rico”.

Los llamados drones, es decir los “UAV o sistemas de aeronaves remotamente pilotados (RPAS), combinan vigilancia con ataques de precisión, tienen una con autonomía de vuelo de más de 25 horas, poseen sensores avanzados como radares multimodo, sistemas electroópticos, infrarrojos y capacidad de portar y lanzar armas de precisión como misiles Hellfire AGM-114 y demás cargas tales como bombas guiadas de precisión”.

“Debo decirlo, pero también esas plataformas de defensa aérea Venezolana del 393 Almirante García, son completamente inútiles ante los F-35 Lightning, el cual es un gestor de combate aéreo, para múltiples misiones, entre las que incluye la supresión de defensas aéreas”.

Los cañones antiaéreos ZU-23 mm de la Brigada de Defensa Aérea de Los Andes, que “en noches anteriores echaron ráfagas al aire en dirección al lago de Maracaibo, específicamente en los puertos de la Ceiba, estado Trujillo, utilizaron munición trazadora, que se distingue por dejar una huella de su traza con iluminación nocturna, que se basa en una composición de pirotecnia en la base del proyectil, que se enciende al ser disparado, creando una estela de luz que permite al tirador seguir la trayectoria de la munición en la oscuridad. Completamente inofensivos ante la tecnología estadounidense. Su alcance máximo es de 3 kilómetros”.

Agregó que el misil BUK M2E, “ese que han mostrado en fotos y videos, es guiado al objetivo de forma semi activa, esto quiere decir que debe tener el radar de guiado iluminando el blanco y así su posibilidades de salir ileso son mínimas, pero será blanco fácil ante la tecnología estadounidense”.



Explica que la única forma que el BUK M2E tenga éxito ante la tecnología del norte sería que “una aeronave estadounidense se encuentre dentro del límite cercano a su zona de destrucción, cálculo que le permite al complejo misilístico enganchar y lanzar los misiles con probabilidad de alcanzar un objetivo”.

Pero agrega “ante una eventualidd así los Estados Unidos, de tomar alguna acción, los suprimen todos, incluso sus sensores en toda la costa de Venezuela antes de acercarse”.

Buscan intimidar a la población<b> </b>

Desplegaron “un vehículo blindado tanque VN 16 y también VN 17, ambos de la infantería de marina de la Armada. Resisten en su blindaje hasta proyectiles de 25 mm. Esos son de calibre 105 mm su armamento principal. Son de empleo anfibio”.



Hemos visto que “intervienen unidades de la infantería de marina con vehículos brindados anfibios VN16 y VN17 fabricandos por Norinco, Republica Popular China, combinado con Obuses de la artillería del ejército y sistemas de defensa aérea del 192 Grupo Misilístico de Defensa Aérea, acantonado en las proximidades del aeropuerto Josefa Camejo en la península de Paraguana, adscrito a la Brigada de Defensa Aérea Occidental”.

“La rampa de lanzamiento de misiles de defensa anti aérea es el S-125 Pechora 2M de fabricación Rusa. Monocanal, de guiado semi activo, es de tercera generación. Tiene un alcance efectivo en distancia hasta 27 km y en altura hasta 20 km aproximadamente; son obsoletos para la tecnología actual de los EEUU”, asegura.

“Tendrían que volar ante ellos descuidados y sin tomar previsiones, para que un misil de esos alcance una aeronave de los EEUU. Todos los materiales son blancos sumamente fáciles y expuestos por el régimen como forma de provocación, porque saben qué destruiría los EEUU si así lo quisiese”.

“Todo lo presentado a pleno día, y el exhibicionismo que hacen es solo para intimidar a la población. El Comandante Estratégico Operacional y el que dirige la Defensa Aérea, han usado la doctrina de empleo como desecho. Eso jamás se presentaría de las formas cantinflericas, exhibicionistas y vulnerables a ser neutralizadas como cazar un pato echado, amén de lo poco o nada que puedan influir ante el poderío tecnológico militar estadounidense”.

“Quién dirige la defensa aérea, jamás salió de Caracas. Nunca comandó una brigada de defensa aérea, tampoco fue jefe de estado mayor de ninguna de ellas, y mucho menos fue oficial de operaciones”.

Sobre los aviones F16 que a principios de septiembre 2025 sobrevolaron un un buque de la Marina estadounidense en aguas internacionales, dice que esos F16 que Venezuela le adquirió a Estados Unidos a prinicipio de los 80 “ya están obsoletos frente a la nueva tecnología. Con esa maniobra sobre el buque en el Caribe, se puso en riesgo la vida de la tripulación, pero eso qué le puede importar a un sujeto ruin, criminal y que desprecia a los militares y a la Fuerza Armada, como Nicolás Maduro”.

El enemigo está adentro

A su juicio, lo que hacen con esas demostraciones que aparecen en los videos que difunde el Ceofanb parte de “una narrativa sostenida de apoyo de base, de nacionalismo, de unidad nacional ante la posibilidad de una agresión. Esto es una estrategia destinada a confrontar la amenaza sumamente poderosa con una retórica militar insuficiente, pero a la vez suficiente para sus propósitos mediáticos”.

Enfatiza en que el enemigo real “del narco estado está dentro del país, son los millones de personas que lo desprecian, por lo que presentar esos espectáculos solo busca contrarrestar la realidad interna y proyectar que todo el país está con la defensa de la integridad territorial y la soberanía nacional”.

“En realidad la soberanía está secuestrada por una organización criminal transnacional, que emplea a Venezuela como base del terrorismo, el flujo de inmensas cantidades de drogas a los EEUU y a Europa, la desestabilización continental, ya van por Bolivia, están con Colombia, seguirán luego en Perú, Ecuador, Chile”.

“Ellos son un flagelo, que los EEUU debe detener, por su propia preservación, no como el público de galería cree, que es para salvar a los venezolanos, en absoluto, es para salvarse ellos mismos de la guerra hibrida a mediano y largo plazo a través de Venezuela y otros países de la región, los enemigos de Occidente, China, Rusia, Irán, Corea del Norte y otros, intentan acabar con el poder y hegemonía mundial de los EEUU”.

“Alguien debería decirle al tirano venezolano, que eventualmente todas esas armas ineficaces contra EEUU, sí pueden ser eficaces contra él y sus secuaces. Aunque ellos lo saben, allí no se mueve una rueda, sin el acompañamiento de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), pero tampoco sabe hasta que punto le son confiables”.

