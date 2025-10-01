Gabriel Chumpitaz: "Santa Fe necesita representaciones fuertes en el Congreso de la Nación"

En diciembre, Gabriel Chumpitaz, termina su mandato como diputado nacional por Santa Fe y desde Compromiso Federal pretende ser elegido por el pueblo santafesino para otros cuatro años de mandato. Ex rugbier, fue diputado provincial y levanta las banderas de seguridad y defensa de las políticas provinciales ante las políticas nacionales.

- ¿Por qué quiere seguir en el Congreso?

- Considero que Santa Fe necesita representaciones fuertes, bien definidas, con ideologías marcadas y, lamentablemente, no todos los legisladores tiene esas características. Nunca he visto a un tucumano votar en contra de la caña de azúcar; a un cordobés votar en contra de la industria del entretenimiento o a un mendocino votar en contra de la industria vitivinícola. Sin embargo, vi a santafesinos votar en contra de la industria del biocombustible. Poner a Santa Fe como prioridad con un perfil bien marcado es fundamental. Poder continuar significa cerrar el ciclo de una agenda que hemos marcado los últimos cuatro años.

- ¿Cómo se ubica a la hora de votar cuando muchas de las cosas que pretende el gobierno nacional no son compatibles con la provincia o viceversa?

- Tengo un perfil liberal, un perfil de derecha, pero siempre primero está Santa Fe, el voto en favor de los santafesinos. En este tiempo, los partidos empiezan a ser anacrónicos, obsoletos. Esto quedó demostrado en la última irrupción del presidente (Javier) Milei. Llegó al gobierno sin tener partido político, la gente eligió una idea.

Los partidos ya no tienen el peso que tenía antes. Hoy, los sellos históricos no están en ninguna boleta; se esconden en alguna coalición, en alguna alianza. Empiezan a pesar nombres individuales; de gente que plantea una agenda que representa a un sector, como es el caso nuestro, que representamos a distintos sectores: emprendedores, empresarios, fuerzas policiales a las que hemos defendido tanto. E ideas, en este caso de la libertad.

- En su tarea legislativa siempre hizo hincapié en el tema seguridad donde a nivel provincial parece estar encaminada la situación pero a nivel nacional, queda mucho por discutir.

- El gobierno nacional tiene dos grandes agendas: economía y seguridad. Seguridad es un gran avance de la política y de Argentina, lograr que dos gobiernos -el de Santa Fe y el nacional- que piensan distinto en muchas cuestiones se pongan de acuerdo. Patricia Bullrich con el gobierno de Maximiliano Pullaro. Esa conjunción fue maravillosa, que no se ha llegado todavía a lo deseado, pero que estamos en términos aceptables en materia de seguridad con tres grandes temas: control penitenciario; investigaciones criminales complejas y lograr que la policía esté en calle.

Santa Fe empieza a acomodarse en niveles de violencia, van bajando los niveles de violencia. Falta mucho, obviamente, por mejorar. En la mejora tienen que ver las fuerzas federales con la policía de la provincia de Santa Fe. En términos políticos es un avance muy importante.

- Este avance con Santa Fe no se ve en otras provincias, fijese lo ocurrido en el reciente triple femicidio en Florencio Varela

- No se ve por cuestiones ideológicas. La ventaja es que el gobierno de la provincia de Santa Fe tomó como bandera la seguridad que era el mayor problema que teníamos los santafesinos; tuvo la grandeza de estar a disposición de las políticas nacionales y el gobierno nacional a disposición del planteo provincial, que es en definitiva quien conduce la seguridad con el gobernador, el ministro de seguridad, las fuerzas policiales con un acompañamiento importante de las fuerzas federales.



- Usted insiste en que seguridad y economía son ejes de la política nacional

- Son las dos grandes agendas, agendas positivas. Hubo progresos en la macroeconomía pero todavía no hemos llegado al mejoramiento de la microeconomía. El bolsillo del argentino todavía no ha mejorado. Si es positivo el control inflacionario, estabilización económica, y principalmente colocar como política pública el déficit cero, es brillante lo que ha hecho el gobierno. Entender que no se puede gastar más de lo que se recauda. En ese camino estamos bien, en el camino de la seguridad estamos bien, ahora falta la microeconomía, pero fundamentalmente falta que el gobierno nacional entienda que se trata de un relacionamiento político, de alianzas estratégicas. Lo que le está faltando al gobierno nacional es inteligencia colaborativa. Entender que necesita del Congreso Nacional, de los gobernadores o por lo menos de una gran parte de los gobernadores; apoyo mediático en la opinión pública; de la ciudadanía. Aliados estratégicos que el gobierno no ha logrado, sino que ha retrocedido respecto a cuando llegó el 10 de diciembre del 2023.

- ¿Cree que el Congreso tendrá un rol diferente a partir de diciembre?

- Cuando avanzan los períodos de los Ejecutivo, el Congreso va teniendo un rol cada vez más pesado. La Argentina tiene una historia triste respecto a los presidentes. No sé si hay otro caso en el mundo que haya tenido tantos presidentes en una semana. En este sistema presidencialista extremo de la Argentina; con antecedentes que no son de los más claros y positivos, el Congreso empieza a tener un rol importante. Hay que respetar al Congreso Nacional porque cada diputado representa a un sector de la ciudadanía y cada senador a su provincia.

- El que vota por Chumpitaz, vota por Milei, por Pullaro, ¿por quién vota?

- Vota a un santafesino totalmente comprometido con la seguridad y con las cuestiones productivas, de generación de empleo. Primero soy santafesino, después me puedo sumar a un partido o a un color político. Primero está Santa Fe. No tengo el brazo enyesado. No soy un maniquí que va a a obedecer lo que plantean los porteños. Una cosa es ser liberal y otra cosa tener el brazo enyesado. Los porteños tienen quien los defienda, nosotros defendemos a los santafesinos y lo he demostrado. Voté la inmensa mayoría de cuestiones a favor del Gobierno Nacional, pero también voté en contra del Gobierno Nacional, como el caso de discapacidad. Era un tema muy sensible, de abordaje sencillo que a través de una autoría se podía solucionar. En esto, el gobierno no tuvo la capacidad de hacerlo.

- ¿Cómo ve el acuerdo anunciado con Estados Unidos?

- Hay sectores de la oposición que están tratando de exigir que ese acuerdo sea rubricado por el Congreso Nacional. Entiendo que es una ayuda muy positiva para la Argentina. Es un alivio para la economía argentina que ingresen esos dólares. No me quiero quedar con eso, porque vamos a estar toda la historia pidiendo plata y debiendo cada vez más intereses. La Argentina tiene que plantear una estrategia; un norte, un objetivo. Ver con qué recursos cuenta y a partir de allí plantear una estrategia económica y productiva. Los tres grandes rubros se relacionan primero con la energía, la generación de energía, petróleo, gas, pero también las energías renovables; segundo, todo el sistema agroalimentario que que tiene que ver con nuestra región y la minería.

En esos tres grandes segmentos la Argentina tiene que caminar. El resto del sistema productivo ir atrás como proveedor de esas de esas grandes sectores.

Voto

"Le pido a los santafesinos que el 26 de octubre nos acompañen. Somos una propuesta liberal, una propuesta bien santafesina, que va a seguir trabajando por algo que en su momento fue difícil y que nos dolió mucho, que era la inseguridad", aseguró el entrevistado.

"Le pido a los santafesinos que recuerden cuando nos plantamos ante Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Marcelo Sain, la Morsa. Nos plantamos ante el populismo que liberaba presos y que tenía una concepción totalmente distinta a la nuestra", cerró.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.