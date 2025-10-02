El Club Político Argentino reclama “firmeza contra el narcotráfico” tras el triple femicidio en Florencio Varela

El Club Político Argentino exigió al Gobierno y a las provincias “firmeza contra el narcotráfico” tras el triple femicidio en Florencio Varela.

El triple femicidio de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez, halladas asesinadas y enterradas en una vivienda de Florencio Varela, sigue provocando fuertes repercusiones políticas y sociales. En las últimas horas, el Club Político Argentino (CPA) difundió un comunicado en el que instó al Gobierno nacional y a las autoridades de todos los niveles a actuar con “firmeza contra el narcotráfico”, en un contexto marcado por la conmoción pública y la creciente preocupación por el avance del crimen organizado en el país.

El pronunciamiento se conoció en paralelo a la captura en Perú de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, señalado como autor intelectual del crimen, y de su colaborador Matías Agustín Ozorio. Ambos estaban prófugos y eran buscados mediante alerta roja de Interpol.

“Operan casi libremente en el país”

En el texto, la organización advirtió que el narcotráfico “opera casi libremente” en la Argentina, con un poder de penetración que excede el plano delictivo y amenaza la vida en sociedad. “En medio del ardor por los debates económicos y políticos estalló el crimen aberrante de Verdi, Del Castillo y Gutiérrez, ante la consternación de la sociedad. Que ya está expuesta a los peligros de las bandas del narcotráfico que tienen vínculos transnacionales y operan casi libremente en nuestro país. Especialmente en los territorios más castigados por la pobreza”, remarcó el comunicado.

El CPA planteó que la respuesta estatal debe ser integral y no limitarse al terreno policial o judicial. “El Estado en todas sus jurisdicciones y niveles debe actuar con firmeza contra el crimen organizado atacándolo en todos sus frentes. Ello abarca lo territorial, lo financiero, lo comercial. Así como lo educacional, la salud, las políticas laborales y habitacionales, para ofrecer a las poblaciones más vulnerables un horizonte digno”, sostuvo la entidad.

La advertencia tuvo un tono de alarma: “De no hacerlo, perderemos esta guerra subterránea, porque se irán debilitando hasta su destrucción los pilares que sostienen nuestra República: la justicia, la seguridad y el sistema de representación política”.

Exhortación a los poderes del Estado

El comunicado, firmado por el economista Ricardo Gerardi —presidente del CPA— y el médico y psicoanalista Alejandro Razée, subraya que el narcotráfico se ha convertido en una amenaza estructural que exige una respuesta coordinada. Por eso, exhorta al Ejecutivo, al Congreso y al Poder Judicial, así como a las autoridades provinciales y municipales, a “asumir el deber supremo de defender y concientizar a la Nación sobre las implicancias del accionar de los narcotraficantes nacionales e internacionales que destruyen nuestra vida en sociedad”.

El planteo apunta tanto a fortalecer las tareas represivas y de inteligencia criminal como a profundizar políticas públicas que reduzcan el terreno fértil en el que crecen las redes del narcotráfico. En esa línea, la organización destaca que no solo se trata de combatir el delito, sino también de atender las condiciones sociales que hacen vulnerables a miles de jóvenes frente a la captación narco.

Una voz con peso en el debate público

El Club Político Argentino se fundó en abril de 2008 con el objetivo de “aportar a una Argentina más justa y próspera. Una patria cobijo de la libertad común, de ciudadanos iguales en derechos y en su capacidad efectiva”. Hoy cuenta con más de 250 socios, entre los que figuran dirigentes políticos, intelectuales, economistas y exfuncionarios. Entre ellos, Graciela Fernández Meijide, Jaime Durán Barba, Susana Decibe, Pablo Avelluto y Hernán Lombardi, así como Jorge Sigal, Carlos Gervasoni, Vicente Palermo y Facundo Suárez Lastra.

Con este pronunciamiento, la entidad vuelve a instalarse como un actor de peso en el debate público, al advertir que el narcotráfico no solo erosiona la seguridad cotidiana, sino que amenaza con corroer las bases institucionales de la República.

En medio de la conmoción por el triple femicidio en Florencio Varela, la organización reclama un cambio de enfoque y mayor coordinación entre jurisdicciones. El desafío, subrayan, es evitar que la tragedia se convierta en un síntoma más de una sociedad resignada frente al avance del crimen organizado.