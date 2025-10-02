Pullaro: «No somos la tercer vía, somos la única alternativa»

Reivindicó la necesidad de una alternativa real: «No somos la tercera vía, somos la única posibilidad que tiene el país para que el kirchnerismo no vuelva nunca más a gobernar».

Pullaro puso el acento en la proyección económica: «Necesitamos equilibrio fiscal, pero desarrollo, infraestructura, energía y conectividad, consolidar los mercados internacionales y abrir nuevos, y esa mirada el interior productivo se la puede dar».

Finalmente, dejó un mensaje de esperanza: «Queremos mostrarle que hay una alternativa que mira al futuro, nuestro país va a recuperar esa grandeza que tuvo».

El federalismo se transforma así en la bandera común de gobernadores que, desde distintos rincones del país, buscan instalar una propuesta electoral con fuerte impronta productiva, de diálogo y de defensa del interior argentino.

CON INFORMACION DE ELCHUBUT.COM.AR