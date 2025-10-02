La Fiscalía Regional 5 Celebró un Hecho Histórico con el Juramento a la Nueva Constitución Provincial

Este miércoles, la Fiscalía Regional 5 llevó a cabo una ceremonia de juramento sin precedentes en el SUM del Colegio de Abogados de Rafaela. Aproximadamente 50 funcionarios y empleados del organismo judicial prometieron fidelidad y respeto a la nueva Constitución Provincial, reformada y sancionada el 10 de septiembre.

El acto, presidido por el fiscal regional Carlos Vottero, marcó un hito en la independencia del Ministerio Público de la Acusación. “Esto es un hecho histórico. Por primera vez, tomamos juramento como un órgano independiente, sin pertenecer a ninguno de los tres poderes del Estado”, afirmó Vottero. Indicó que la independencia funcional, administrativa y la autarquía financiera son consecuencia de la reforma.

El fiscal resaltó que, desde la reforma, el Ministerio Público cuenta con rango constitucional, tal como establece el artículo 134 de la nueva carta magna. Además, Vottero mencionó la reciente designación de fiscales adjuntos subrogantes, una medida esperada que permitirá una mejor organización del trabajo. “Contamos nuevamente con un fiscal en Frontera y hemos activado la fiscalía de Ceres, así como sumado dos fiscales en Rafaela”, comentó.

A pesar de estos refuerzos, Vottero advirtió que el volumen de causas sigue siendo elevado: “El nivel de trabajo no disminuye, pero ahora podemos organizarnos mejor entre las distintas áreas fiscales”, agregó.

Sobre el número de juramentos, Vottero aclaró que se tomó juramento a casi 50 personas, aunque aún falta la unidad fiscal de Tostado, que sumaría un total de 60 entre funcionarios y empleados.

El fiscal subrayó la relevancia de mantener una política independiente de persecución penal, coordinada, no obstante, con otras agencias estatales. Además, recordó que la Constitución establece un plazo de dos años para implementar la autarquía financiera necesaria para garantizar esta independencia.

Vottero señaló que se organizará un nuevo acto para que los fiscales de otras unidades que aún no han jurado cumplan con este compromiso. “Todos deberán hacerlo”, concluyó.