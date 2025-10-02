Los bonos argentinos suben casi 3% luego del nuevo respaldo del Tesoro norteamericano a Milei

Los mercados reaccionaron al nuevo respaldo a Javier Milei del secretario del Tesoro de EE.UU, Scott Bessent. En la previa a la apertura, los bonos argentinos subieron casi 3% en el exterior.

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York registran números positivos. Lideradas por los papeles de Banco Macro (2,57%); Loma Negra (2,18%) e YPF (1,88%).

Ayer, los papeles argentinos que operan en Wall Street retrocedieron casi 7%.

En el mercado cambiario, el dólar oficial se vende a $1450 en las pantallas del Banco Nación. El dólar blue cotiza a $1460.

En medio de la tensión financiera, el gobierno de EE.UU. ratificó su respaldo a la Argentina

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, reiteró el apoyo a la gestión de Javier Milei. El funcionario de Donald Trump insistió en que Washington está “preparado para hacer lo necesario” a fin de asistir financieramente a la Argentina.

A través de su cuenta de X, Bessent comentó que este martes se comunicó con el ministro de Economía, Luis Caputo, para avanzar en las alternativas de asistencia económica.

Entre las herramientas financieras confirmadas por EE.UU. se encuentra la negociación de un swap de US$20.000 millones y la compra de bonos soberanos en dólares, con el objetivo de fortalecer las reservas del Banco Central y reducir la presión sobre el mercado cambiario.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.