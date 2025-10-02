Argentina goleó 4-1 a Australia y pasó a octavos de final del mundial sub 20

La Selección Argentina de fútbol sub-20 logró una convincente victoria ante Australia por 4-1, asegurando su lugar en los octavos de final del Mundial Sub-20. El encuentro se disputó en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, donde el equipo dirigido por Diego Placente dominó a su rival y sumó tres puntos más, ampliando su total a seis en la fase de grupos.

Durante el primer tiempo, los argentinos se adelantaron en el marcador con goles de Alejo Sarco y Tomás Pérez. A pesar de sufrir un descuento por un error del arquero Santino Barbi, Argentina mantuvo el control del partido y sentenció la victoria en la segunda mitad.

Con esta victoria, el conjunto nacional asegura su clasificación a la siguiente fase, a falta de un partido para concluir la etapa de grupos. Argentina se enfrentará a Italia el próximo sábado 4 de octubre a las 20:00 horas, en un encuentro que determinará al líder del grupo.