PSG se llevó un triunfo agónico ante Barcelona

La Champions League culminó su segunda jornada el miércoles, destacándose un encuentro emocionante entre el París Saint-Germain (PSG) y el Barcelona, donde los parisinos se llevaron un triunfo agónico de 2-1.

El partido, celebrado en el Estadio Olímpico de Montjuïc, mostró un nivel de fútbol de élite, aunque ambos equipos alinearon formaciones alternativas. Ausencias importantes, como la de Ousmane Dembélé y las de Ronald Araujo y Robert Lewandowski, afectaron al equipo catalán.

A pesar de estas bajas, el primer tiempo fue dinámico, con ambos equipos intercambiando goles. La segunda mitad, en cambio, se tornó más friccionada, con ambos conjuntos luchando por el control del mediocampo. El delantero Gonçalo Ramos emergió como el héroe de la noche para el PSG.

Con esta victoria, el PSG, actual campeón del torneo, alcanzó el tercer puesto en su grupo con seis unidades, mientras que el Barcelona quedó en la decimosexta posición.