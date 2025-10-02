Colapinto a 24hs de correr en Singapur: “No hay margen de error”

Este viernes, la Fórmula 1 inicia una nueva etapa con su salida definitiva de Europa rumbo a múltiples continentes, comenzando con el Gran Premio de Singapur en el circuito urbano de Marina Bay.

El piloto argentino Franco Colapinto, a pesar de no haber sumado puntos en 2024, tiene buenos recuerdos de esta carrera. En una conferencia previa a la carrera, Colapinto expresó su deseo de ofrecer una actuación sólida, a pesar de sentirse inseguro con el rendimiento del Alpine A525. "Estamos trabajando duro como equipo para encontrar la motivación y descubrir soluciones, lo cual valoro mucho", declaró. Sin embargo, admitió que la falta de previsibilidad del vehículo representa un desafío en un circuito donde los márgenes de error son mínimos.

Colapinto reflexionó sobre su actuación en 2023, donde logró un destacado undécimo lugar a pesar de no puntuar. "Fue un buen fin de semana, cerca de la Q3 en mi primera vez aquí. Aunque terminé décimo y Checo Pérez me superó, fue positivo", recordó. Atribuyó su éxito previo a la confianza que le ofrecía el auto de Williams y espera replicar esa experiencia en esta ocasión, deseando un coche competitivo que le permita asumir riesgos.

El cronograma del Gran Premio de Singapur incluye los siguientes entrenamientos libres:

Viernes 3 de octubre Entrenamientos Libres 1: 6:30 horas Entrenamientos Libres 2: 10:00 horas






