“La abuela más feliz del mundo”: la emoción de Catherine Fulop al enterarse del embarazo de Oriana Sabatini

Catherine Fulop celebró el embarazo de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. “Voy a ser abuela”, escribió en redes sociales junto a un emotivo posteo.



En primer lugar, la artista compartió el posteo en el que la pareja anunciaba el embarazo y comentó: “Qué bendición tan grande”.

Minutos después compartió tiernas imágenes de su hija y su yerno y aseguró: “Hoy en nuestras vidas, como dijo mi amor Ova, sale el sol. Estamos llenos de emociones por este nuevo integrante”.

“Dios los bendiga hijos. ¡Gracias, gracias, gracias! Soy la abuela más feliz del mundo”, expresó emocionada.

A modo de cierre, le habló a su marido, padre de sus hijas, y agregó: “Ova, nuestro amor sigue dando sus frutos. Lloro”.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.