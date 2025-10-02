“La abuela más feliz del mundo”: la emoción de Catherine Fulop al enterarse del embarazo de Oriana Sabatini

“La abuela más feliz del mundo”: la emoción de Catherine Fulop al enterarse del embarazo de Oriana SabatiniESPECTÁCULOAgencia 24 Noticias
Catherine Fulop celebró el embarazo de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. “Voy a ser abuela”, escribió en redes sociales junto a un emotivo posteo.
En primer lugar, la artista compartió el posteo en el que la pareja anunciaba el embarazo y comentó: “Qué bendición tan grande”.
Minutos después compartió tiernas imágenes de su hija y su yerno y aseguró: “Hoy en nuestras vidas, como dijo mi amor Ova, sale el sol. Estamos llenos de emociones por este nuevo integrante”.
“Dios los bendiga hijos. ¡Gracias, gracias, gracias! Soy la abuela más feliz del mundo”, expresó emocionada.
A modo de cierre, le habló a su marido, padre de sus hijas, y agregó: “Ova, nuestro amor sigue dando sus frutos. Lloro”.
CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un destino en el norte de Salta que tenes que visitar
Agencia de Noticias del InteriorTURISMO
Te puede interesar
Lo más visto
Iom Kipur: introspección, memoria y resiliencia
Ricardo ZIMERMANOPINIÓN
El derrumbe de las tasas redefine el panorama para ahorristas y el Tesoro
Agencia de Noticias del InteriorECONOMÍA
Espert niega vínculos con Fred Machado y denuncia una operación política impulsada por Grabois
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
El legado imborrable de Hugo “Flaco” Riberi: una pérdida irreparable para el fútbol regional
Agencia de Noticias del InteriorDEPORTES