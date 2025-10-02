Ni Cariló ni Pinamar: la playa poco conocida a 4 horas de Buenos Aires que enamora con su laguna escondida

Cuando el verano aprieta y las multitudes copan Mar del Plata y Pinamar, hay quienes buscan un rincón distinto, lejos del ruido y cerca de la naturaleza. Mar de Cobo, a solo 4 horas de la Ciudad de Buenos Aires, se transformó en el destino perfecto para quienes quieren paz, paisajes únicos y una experiencia diferente en la costa bonaerense.



Un refugio natural para disfrutar en familia

Este balneario del partido de Mar Chiquita es mucho más que una playa: es un refugio de tranquilidad, con extensas costas poco concurridas y una reserva forestal que invita a perderse entre álamos, pinos y cipreses.

Pero el verdadero tesoro de Mar de Cobo es su laguna escondida, un espacio ideal para la pesca, el avistamiento de aves y la conexión íntima con el entorno. Quienes llegan hasta acá se sorprenden con la biodiversidad y la calma que se respira en cada rincón.

Calles en semicírculo y noches de estrellas

El trazado de Mar de Cobo es tan particular como su paisaje: sus calles forman semicírculos que desembocan en la avenida Manuel Cobo, la arteria principal que lleva directo al mar. Por las noches, la baja contaminación lumínica regala un cielo estrellado que es un espectáculo en sí mismo, perfecto para los fanáticos de la astronomía o para quienes simplemente disfrutan de mirar las estrellas.

Actividades para todos los gustos

En Mar de Cobo, las opciones para disfrutar del aire libre sobran:

Caminatas y paseos en bicicleta por el bosque y la playa.

Pesca deportiva en la laguna o desde la costa.

Avistamiento de aves, con especies locales y migratorias que sorprenden a los visitantes.

Circuito bosque, arroyo y mar, un recorrido que combina tres ecosistemas únicos.

Paseos culturales por la plaza central, ferias artesanales y eventos locales.

Cada noviembre, la Fiesta Nacional del Cordero Costero suma un atractivo especial, con propuestas gastronómicas y artísticas que celebran la cultura local.

La cercana Reserva de Biosfera de Mar Chiquita completa la experiencia con sus médanos, pastizales y una riqueza de fauna y flora que fascina a turistas y amantes de la naturaleza.

Dónde dormir y qué comer

Mar de Cobo ofrece alojamientos acogedores, como cabañas y posadas familiares, y una oferta gastronómica en crecimiento, con restaurantes y cafeterías que invitan a probar sabores locales.

Cómo llegar a Mar de Cobo desde Buenos Aires

El viaje es sencillo: tomar la Ruta Provincial 2 rumbo a Mar del Plata y, en el kilómetro 487, desviarse hacia la Ruta Provincial 11 en dirección a Mar de Cobo. Son unos 400 kilómetros en total, que se recorren en poco más de 4 horas, según el tráfico.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.