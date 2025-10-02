Lali Espósito un comentario en vivo en un programa e incomodó a Pedro Rosemblat

Lali Espósito fue invitada al programa "La Revuelta", conducido por David Broncano en la televisión española. Durante la entrevista, Broncano incomodó a Pedro Rosemblat, pareja de la artista, al preguntarle sobre su vida íntima.

"¿Cuántas relaciones sexuales en los últimos 30 días?", indagó el conductor. Lali, señalando a Rosemblat en la tribuna, respondió: "Muchísimas... Mi novio está acá. ¡Hola mi amor! Te encanta que cuente en televisión española cuánto follamos, estás muy cómodo y muy contento", bromeó.

Notando la incomodidad de su pareja, agregó: "¡Pobre hombre! Perdón, mi amor", mientras Rosemblat reconocía que él es "bastante más pudoroso" que Lali en estos temas.

La cantante luego compartió que había estado en España sola por varios días debido a su participación en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2025. "Me maté a paj... hasta que él llegó", aseguró, enfatizando su sinceridad.

Brocano, con tono sarcástico, preguntó a Rosemblat si estaba contento, a lo que él respondió con un gesto afirmativo. Lali, por su parte, cerró el momento con un entusiasta: "¡Viva el amor!".