El gesto de Stefi Roitman después de los rumores de romance con Nico Furtado

En medio de los rumores sobre un supuesto romance entre Stefi Roitman y Nico Furtado, la actriz y modelo argentina fue vista públicamente con su esposo, Ricky Montaner. Montaner compartió una foto en redes sociales donde aparece abrazado a Stefi, quien replica la imagen en sus historias de Instagram, enviando un mensaje claro sobre su relación.

La pareja asistió al partido entre el Inter de Miami, donde Lionel Messi jugó contra el Chicago Fire. Ambos lucieron sonrientes y cómplices frente a las cámaras, lo que refuerza su unidad en medio de la controversia.

Ricky también publicó imágenes en solitario y una con su padre, Ricardo Montaner, subrayando que se trató de un evento familiar, no una respuesta a los rumores. Sin embargo, el gesto conjunto de la pareja fue interpretado por sus seguidores como una clara afirmación de su compromiso ante las especulaciones.